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Украинский генерал обрушился на Зеленского из-за лжи о России - РИА Новости, 26.11.2023
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16:37 26.11.2023 (обновлено: 18:57 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/pravda-1911950134.html
Украинский генерал обрушился на Зеленского из-за лжи о России
Украинский генерал обрушился на Зеленского из-за лжи о России - РИА Новости, 26.11.2023
Украинский генерал обрушился на Зеленского из-за лжи о России
Населению Украины необходимо сообщать правду о ситуации на фронте, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой". РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T16:37
2023-11-26T18:57
в мире
украина
россия
артемовский
владимир зеленский
сергей кривонос
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Населению Украины необходимо сообщать правду о ситуации на фронте, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. &lt;…&gt; Но это все произошло на самом деле? Нет", — отметил он.По этой причине Кривонос иронично предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сменить человека, который пишет ему несоответствующие действительности речи о ходе конфликта.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
https://ria.ru/20231126/zima-1911907876.html
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в мире, украина, россия, артемовский, владимир зеленский, сергей кривонос, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Артемовский, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинский генерал обрушился на Зеленского из-за лжи о России

Генерал ВСУ Кривонос обрушился на Зеленского из-за несбывшегося обещания победы

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя РИА Новости. Населению Украины необходимо сообщать правду о ситуации на фронте, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. <…> Но это все произошло на самом деле? Нет", — отметил он.
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По этой причине Кривонос иронично предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сменить человека, который пишет ему несоответствующие действительности речи о ходе конфликта.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
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В миреУкраинаРоссияАртемовскийВладимир ЗеленскийСергей КривоносВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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