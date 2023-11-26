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Их освободят. В США раскрыли, что потеряет Украина из-за Зеленского
Их освободят. В США раскрыли, что потеряет Украина из-за Зеленского - РИА Новости, 26.11.2023
Их освободят. В США раскрыли, что потеряет Украина из-за Зеленского
Украина потеряет Харьков и Одессу из-за просчета руководства страны, отказавшегося заключить мир с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T17:10
2023-11-26T17:10
2023-11-26T17:31
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина потеряет Харьков и Одессу из-за просчета руководства страны, отказавшегося заключить мир с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."У украинцев был шанс добиться мира, и у них тогда остались бы Херсонская и Запорожская области, но теперь уже нет. Русские никогда не отдадут эти области, и, скорее всего, освободят Харьков и Одессу", — указал эксперт.По его словам, Киев совершил крупную ошибку, отказавшись год назад от переговоров с Москвой под влиянием Запада, а сейчас уже президент страны Владимир Зеленский мало что сможет сделать, чтобы как-то улучшить ситуацию для своего государства: Украина лишь продолжит терять территории в конфликте с Россией.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Владимира Путина, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга Народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны после переговоров с российской стороной в Стамбуле, тогда Борис Джонсон, занимавший пост премьер-министра Великобритании, призвал Киев ничего не подписывать с Москвой.
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политика, в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Их освободят. В США раскрыли, что потеряет Украина из-за Зеленского
Эксперт Джонсон: Украина потеряет Харьков и Одессу из-за просчета Зеленского