https://ria.ru/20231126/peskov-1911916049.html

Песков прокомментировал слова фон дер Ляйен о десятилетии майдана

Песков прокомментировал слова фон дер Ляйен о десятилетии майдана - РИА Новости, 26.11.2023

Песков прокомментировал слова фон дер Ляйен о десятилетии майдана

Российской стороне очень жаль в связи с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала десятилетие майдана десятью годами "достоинства", в... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T11:45

2023-11-26T11:45

2023-11-26T12:48

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российской стороне очень жаль в связи с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала десятилетие майдана десятью годами "достоинства", в современной истории Европы еще никогда силовой переворот не воспринимали как праздник, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале."Очень жаль, ибо, наверное, никогда еще в современной истории Европы силовой переворот не воспринимался как праздник", - сказал Песков."Вряд ли они радовались бы. Но такой, знаете, легковесный популизм в международных делах, к сожалению, сейчас в моде в европейской, это тоже ничего хорошего не приносит", - заявил Песков."Тогда произошел переворот, была свергнута легитимная власть, причем она была свергнута, несмотря на подписанные гарантии тех же самых европейских государств. Украине это принесло расцвет сначала ультранационалистических, а потом откровенно нацистских настроений", - сказал Песков.По словам Пескова, после Евромайдана на Украине произошел расцвет откровенно нацистских настроений. "Дальше это принесло возникновение такого режима в Киеве, который оказался опасен для нас, который оказался опасен для части своего народа, имеются в виду русские, и, к сожалению, продолжается теми трагедиями, которые мы наблюдаем каждый день на Украине", - сказал Песков.На этой неделе исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".

https://ria.ru/20231124/medvedchuk-1911516481.html

https://ria.ru/20231125/maydan-1911768180.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, павел зарубин, евросоюз, еврокомиссия