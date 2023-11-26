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Песков прокомментировал слова фон дер Ляйен о десятилетии майдана - РИА Новости, 26.11.2023
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11:45 26.11.2023 (обновлено: 12:48 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/peskov-1911916049.html
Песков прокомментировал слова фон дер Ляйен о десятилетии майдана
Песков прокомментировал слова фон дер Ляйен о десятилетии майдана - РИА Новости, 26.11.2023
Песков прокомментировал слова фон дер Ляйен о десятилетии майдана
Российской стороне очень жаль в связи с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала десятилетие майдана десятью годами "достоинства", в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T11:45
2023-11-26T12:48
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российской стороне очень жаль в связи с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала десятилетие майдана десятью годами "достоинства", в современной истории Европы еще никогда силовой переворот не воспринимали как праздник, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале."Очень жаль, ибо, наверное, никогда еще в современной истории Европы силовой переворот не воспринимался как праздник", - сказал Песков."Вряд ли они радовались бы. Но такой, знаете, легковесный популизм в международных делах, к сожалению, сейчас в моде в европейской, это тоже ничего хорошего не приносит", - заявил Песков."Тогда произошел переворот, была свергнута легитимная власть, причем она была свергнута, несмотря на подписанные гарантии тех же самых европейских государств. Украине это принесло расцвет сначала ультранационалистических, а потом откровенно нацистских настроений", - сказал Песков.По словам Пескова, после Евромайдана на Украине произошел расцвет откровенно нацистских настроений. "Дальше это принесло возникновение такого режима в Киеве, который оказался опасен для нас, который оказался опасен для части своего народа, имеются в виду русские, и, к сожалению, продолжается теми трагедиями, которые мы наблюдаем каждый день на Украине", - сказал Песков.На этой неделе исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".
https://ria.ru/20231124/medvedchuk-1911516481.html
https://ria.ru/20231125/maydan-1911768180.html
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в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, павел зарубин, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Европа, Россия, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Павел Зарубин, Евросоюз, Еврокомиссия
Песков прокомментировал слова фон дер Ляйен о десятилетии майдана

Песков: майдан привел к возникновению режима, который оказался опасен

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российской стороне очень жаль в связи с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала десятилетие майдана десятью годами "достоинства", в современной истории Европы еще никогда силовой переворот не воспринимали как праздник, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
"Очень жаль, ибо, наверное, никогда еще в современной истории Европы силовой переворот не воспринимался как праздник", - сказал Песков.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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24 ноября, 10:56
"Вряд ли они радовались бы. Но такой, знаете, легковесный популизм в международных делах, к сожалению, сейчас в моде в европейской, это тоже ничего хорошего не приносит", - заявил Песков.
«
"Тогда произошел переворот, была свергнута легитимная власть, причем она была свергнута, несмотря на подписанные гарантии тех же самых европейских государств. Украине это принесло расцвет сначала ультранационалистических, а потом откровенно нацистских настроений", - сказал Песков.
По словам Пескова, после Евромайдана на Украине произошел расцвет откровенно нацистских настроений. "Дальше это принесло возникновение такого режима в Киеве, который оказался опасен для нас, который оказался опасен для части своего народа, имеются в виду русские, и, к сожалению, продолжается теми трагедиями, которые мы наблюдаем каждый день на Украине", - сказал Песков.
На этой неделе исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".
Киев - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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25 ноября, 03:26
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияДмитрий ПесковУрсула фон дер ЛяйенПавел ЗарубинЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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