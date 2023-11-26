Песков прокомментировал слова фон дер Ляйен о десятилетии майдана
Песков: майдан привел к возникновению режима, который оказался опасен
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российской стороне очень жаль в связи с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала десятилетие майдана десятью годами "достоинства", в современной истории Европы еще никогда силовой переворот не воспринимали как праздник, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
"Очень жаль, ибо, наверное, никогда еще в современной истории Европы силовой переворот не воспринимался как праздник", - сказал Песков.
"Вряд ли они радовались бы. Но такой, знаете, легковесный популизм в международных делах, к сожалению, сейчас в моде в европейской, это тоже ничего хорошего не приносит", - заявил Песков.
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"Тогда произошел переворот, была свергнута легитимная власть, причем она была свергнута, несмотря на подписанные гарантии тех же самых европейских государств. Украине это принесло расцвет сначала ультранационалистических, а потом откровенно нацистских настроений", - сказал Песков.
По словам Пескова, после Евромайдана на Украине произошел расцвет откровенно нацистских настроений. "Дальше это принесло возникновение такого режима в Киеве, который оказался опасен для нас, который оказался опасен для части своего народа, имеются в виду русские, и, к сожалению, продолжается теми трагедиями, которые мы наблюдаем каждый день на Украине", - сказал Песков.
На этой неделе исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".