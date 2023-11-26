https://ria.ru/20231126/peregovory-1911987015.html

Симоньян рассказала, во что срыв переговоров с Россией превратил Украину

Симоньян рассказала, во что срыв переговоров с Россией превратил Украину - РИА Новости, 26.11.2023

Симоньян рассказала, во что срыв переговоров с Россией превратил Украину

Срыв переговоров между Москвой и Киевом превратил Украину в "страну инвалидов и эмигрантов", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T21:34

2023-11-26T21:34

2023-11-26T22:19

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россия

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давид арахамия

владимир путин

маргарита симоньян

верховная рада украины

нато

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Срыв переговоров между Москвой и Киевом превратил Украину в "страну инвалидов и эмигрантов", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".В минувшую пятницу глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что весной прошлого года бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт, призвав не подписывать какой-либо договор с Москвой. По словам Симоньян, украинский депутат "не сдержался и сказал правду"."И получается, все это время мы здесь все были правы. Путин говорил правду, и получается, можно было избежать сотен тысяч жертв, и можно было не превращать Украину в страну инвалидов и эмигрантов, в которую она превратилась сейчас. В страну с переломанным хребтом — и экономической, и политической, и социальной жизни, и главное — морального духа нации", — сказала она.Симоньян отметила, что украинцы "это знали". Она добавила, что "реченька" добровольцев, желавших воевать за киевский режим, быстро иссохла, "хотя не было никакой засухи"."И сейчас воюют не эти бравые хлопцы, которых мы наблюдали на "Азовстали", а воюют дальнобойщики, таксисты, которых схватили на улице, загрузили в уазик и отправили (на фронт. — Прим. ред.)", — отметила медиаменеджер.Она также уточнила, что средний возраст мобилизованных на Украине составляет 50 лет и они не хотят воевать. По словам Симоньян, эти люди прекрасно знают, что российские солдаты — не звери и они пришли не для того, чтобы устроить геноцид, а чтобы защитить других русских, "которые выбрали оставаться русскими"."И им надо сказать спасибо, и надо этим безмерно гордиться, быть благодарными и помогать. <...> Чтобы остановить эту "обезьяну с гранатой", в которую превратилась <...> Украина, закидывающая этими гранатами этих наших русских и еще пытающаяся этими гранатами попасть и к нам", — подчеркнула Симоньян.Медиаменеджер также добавила, что все это можно было остановить одной подписью и спасти Украину "от всего того, что с ней происходит сейчас".Российско-украинские переговоры проходили в Стамбуле весной 2022 года. Арахамия тогда входил в состав делегации Киева. Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Но, как замечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Путин, со своей стороны, говорил о том, что если на Украине хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20231125/peregovory-1911854743.html

https://ria.ru/20231126/simonyan-1911987406.html

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911696741.html

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украина, россия, москва, давид арахамия, владимир путин, маргарита симоньян, верховная рада украины, нато