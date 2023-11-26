https://ria.ru/20231126/moloko-1911989379.html

Минсельхоз сообщил о снижении цен на молоко у производителей

Минсельхоз сообщил о снижении цен на молоко у производителей - РИА Новости, 26.11.2023

Минсельхоз сообщил о снижении цен на молоко у производителей

Цены производителей на сырое молоко на 3,9% ниже, чем годом ранее, это влияет в том же направлении и на розничные цены, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T22:01

2023-11-26T22:01

2023-11-26T23:47

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Цены производителей на сырое молоко на 3,9% ниже, чем годом ранее, это влияет в том же направлении и на розничные цены, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза. "В настоящее время цены производителей на сырое молоко на 3,9% ниже, чем годом ранее. Низкий уровень цен на сырье отражается на минимальной динамике стоимости готовой продукции — как у производителей, так и в рознице", — сообщили в министерстве.В качестве примера там привели данные Росстата на 20 ноября 2023 года, согласно которым розничные цены на пастеризованное молоко, сливочное масло и сыры за год выросли в пределах от 0,8% до 1,6%, что значительно ниже темпов общей инфляции. Между тем, добавили в пресс-службе, "у производителей цены на сыры сейчас даже ниже уровня прошлого года на 0,7%". Там отметили, что в 2023 году производство ряда видов молочной продукции растет. К примеру, выпуск сыров за январь — сентябрь увеличился на 16,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 580,8 тысячи тонн, помимо этого, выросло производство кисломолочных и других продуктов.

https://ria.ru/20231126/tseny-1911974507.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)