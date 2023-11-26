https://ria.ru/20231126/knigi-1911878761.html

Для российских библиотек закупили более 2,8 миллиона книг

Для российских библиотек закупили более 2,8 миллиона книг - РИА Новости, 26.11.2023

Для российских библиотек закупили более 2,8 миллиона книг

Министерство культуры России в рамках национального проекта "Культура" закупило более 2,8 миллиона для библиотек, которые модернизируются по стандарту, сообщила РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T00:29

2023-11-26T00:29

2023-11-26T00:29

культура

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министерство культуры России в рамках национального проекта "Культура" закупило более 2,8 миллиона для библиотек, которые модернизируются по стандарту, сообщила журналистам статс-секретарь, заместитель министра Надежда Преподобная. "Всего с 2019 по конец 2023 года будет модернизировано 1080 модельных муниципальных библиотек по всей стране. Уже мы обновили 1050 учреждений. При этом министерство уделило большое внимание не только модернизации, дизайну и цифровизации библиотек, но и, конечно, обновлению книжного фонда. Всего в рамках нацпроекта для модельных библиотек было закуплено более 2,8 миллиона новых книг", - сказала она. По ее словам, в 2024 году будут открыты еще 149 модельных библиотек, 12 из которых будут модернизированы в новых регионах. Также с 2019 года в рамках нацпроекта в детские школы искусств и училища поставили свыше 50 тысяч музыкальных инструментов. Преподобная добавила, что более 65% из них - отечественного производства. В ведомстве заявили, что к 2024 году по всей стране будет оснащено новыми инструментами и оборудованием более 1800 детских школ искусств и училищ. "На сегодняшней день по всей стране новыми музыкальными инструментами мы оснастили более 1,5 тысяч образовательных организаций – детских школ искусств и училищ. Поставки идут активно", - добавила замминистра.

https://ria.ru/20231113/muzeiekskursii-1908603838.html

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