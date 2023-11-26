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Фильмы "RT.Док: Время героев" в Волгограде получили положительные отзывы - РИА Новости, 26.11.2023
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21:57 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/filmy-1911989186.html
Фильмы "RT.Док: Время героев" в Волгограде получили положительные отзывы
Фильмы "RT.Док: Время героев" в Волгограде получили положительные отзывы - РИА Новости, 26.11.2023
Фильмы "RT.Док: Время героев" в Волгограде получили положительные отзывы
Документальные фильм, показанные на фестивале "RT.Док: Время героев" в Волгограде, получили много положительных отзывов и благодарных слов от зрителей, сообщила РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T21:57
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ВОЛГОГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Документальные фильм, показанные на фестивале "RT.Док: Время героев" в Волгограде, получили много положительных отзывов и благодарных слов от зрителей, сообщила генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. Международный фестиваль документального кино "RT. Док: Время героев" проходил в Волгограде с 24 по 26 ноября, за три дня зрители увидели 15 фильмов об участниках специальной военной операции, о волонтерах, о жителях Донбасса. "Волгоградская публика очень серьезна, принимает близко к сердцу эту тему. Я для себя определила Волгоград как город, который не терпит никакой лжи. Если он видит правду, то откликается всей душой. Мы получили очень много положительных отзывов, слов благодарности и от матерей участников спецоперации ", - сказала Яковлева. Участниками церемонии закрытия стали и ветераны, и действующие участники СВО. Боец добровольческого отряда "Бессмертный Сталинград" Игорь Воробьев, который сейчас проходит реабилитацию после ранения, назвал фестиваль вторым - информационным - фронтом, где, как и на передовой, нельзя проиграть. На церемонии закрытия наградили дипломами участников фестиваля авторов фильмов-премьер: "Наши берега", "Ты нужен ", "После тумана", "Хочу тишины ", "Ни шагу назад", "Глазами репортёра: битва за Мариуполь", "Донбасс. Память поколений", "ВПК США. Бизнес на крови". "RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске. После Волгограда его зрителями станут жители Грозного.
https://ria.ru/20231124/festival-1911742191.html
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волгоград, игорь воробьев, донбасс, сша
Волгоград, Игорь Воробьев, Донбасс, США
Фильмы "RT.Док: Время героев" в Волгограде получили положительные отзывы

Фильмы "RT.Док: Время героев" в Волгограде получили много положительных отзывов

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ВОЛГОГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Документальные фильм, показанные на фестивале "RT.Док: Время героев" в Волгограде, получили много положительных отзывов и благодарных слов от зрителей, сообщила генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
Международный фестиваль документального кино "RT. Док: Время героев" проходил в Волгограде с 24 по 26 ноября, за три дня зрители увидели 15 фильмов об участниках специальной военной операции, о волонтерах, о жителях Донбасса.
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев
Фестиваль "RT. Док: Время героев" открыли в Волгограде
24 ноября, 21:18
«
"Волгоградская публика очень серьезна, принимает близко к сердцу эту тему. Я для себя определила Волгоград как город, который не терпит никакой лжи. Если он видит правду, то откликается всей душой. Мы получили очень много положительных отзывов, слов благодарности и от матерей участников спецоперации ", - сказала Яковлева.
Участниками церемонии закрытия стали и ветераны, и действующие участники СВО. Боец добровольческого отряда "Бессмертный Сталинград" Игорь Воробьев, который сейчас проходит реабилитацию после ранения, назвал фестиваль вторым - информационным - фронтом, где, как и на передовой, нельзя проиграть.
На церемонии закрытия наградили дипломами участников фестиваля авторов фильмов-премьер: "Наши берега", "Ты нужен ", "После тумана", "Хочу тишины ", "Ни шагу назад", "Глазами репортёра: битва за Мариуполь", "Донбасс. Память поколений", "ВПК США. Бизнес на крови".
"RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске. После Волгограда его зрителями станут жители Грозного.
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев
В Анкаре откроется фестиваль "RT.Док: Время героев"
11 ноября, 14:41
 
ВолгоградИгорь ВоробьевДонбассСША
 
 
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