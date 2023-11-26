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Беженец из Палестины отметил щедрость и гостеприимство дагестанцев - РИА Новости, 26.11.2023
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22:48 26.11.2023 (обновлено: 23:48 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/bezhenets-1911993447.html
Беженец из Палестины отметил щедрость и гостеприимство дагестанцев
Беженец из Палестины отметил щедрость и гостеприимство дагестанцев - РИА Новости, 26.11.2023
Беженец из Палестины отметил щедрость и гостеприимство дагестанцев
Палестинец Мухаммед Наджи, прибывший в субботу в Дагестан, отметил доброту, щедрость и гостеприимство местных жителей. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T22:48
2023-11-26T23:48
палестина
москва
республика дагестан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МАХАЧКАЛА, 26 ноя — РИА Новости. Палестинец Мухаммед Наджи, прибывший в субботу в Дагестан, отметил доброту, щедрость и гостеприимство местных жителей. &quot;Нас вывозили на русском самолете, после этого мы приехали из Москвы сюда, в Дагестан. Очень приятно, очень тепло дагестанский народ нас встретил, и это гостеприимство дагестанского народа прямо меня удивило. Они очень щедрые, очень добрые, очень хорошие люди&quot;, — говорит мужчина на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Дагестана.Сообщается, что Наджи работал врачом в секторе Газа. Накануне он с первой группой беженцев прибыл в Дагестан, а сегодня был среди встречающих новую группу земляков. &quot;В первую ночь от усталости спали хорошо, тепло было в комнате, вода есть горячая и холодная, накормили хорошо. Самое главное — это обращение людей, народ добрый, прекрасный народ. Мы очень благодарны всем&quot;, — добавил палестинец.В субботу и воскресенье в Дагестан прибыли две группы палестинских беженцев — всего около 80 человек. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения.
https://ria.ru/20231126/deti-1911880812.html
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палестина, москва, республика дагестан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина, Москва, Республика Дагестан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Беженец из Палестины отметил щедрость и гостеприимство дагестанцев

Прибывший в субботу в Дагестан палестинец отметил гостеприимство местных жителей

© Сергей Меликов/Telegram Сотрудники МЧС встречают беженцев из Палестины, прибывших в Дагестан
 Сотрудники МЧС встречают беженцев из Палестины, прибывших в Дагестан
© Сергей Меликов/Telegram
Сотрудники МЧС встречают беженцев из Палестины, прибывших в Дагестан. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 26 ноя — РИА Новости. Палестинец Мухаммед Наджи, прибывший в субботу в Дагестан, отметил доброту, щедрость и гостеприимство местных жителей.
«

"Нас вывозили на русском самолете, после этого мы приехали из Москвы сюда, в Дагестан. Очень приятно, очень тепло дагестанский народ нас встретил, и это гостеприимство дагестанского народа прямо меня удивило. Они очень щедрые, очень добрые, очень хорошие люди", — говорит мужчина на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Дагестана.

Сообщается, что Наджи работал врачом в секторе Газа. Накануне он с первой группой беженцев прибыл в Дагестан, а сегодня был среди встречающих новую группу земляков.
«

"В первую ночь от усталости спали хорошо, тепло было в комнате, вода есть горячая и холодная, накормили хорошо. Самое главное — это обращение людей, народ добрый, прекрасный народ. Мы очень благодарны всем", — добавил палестинец.

В субботу и воскресенье в Дагестан прибыли две группы палестинских беженцев — всего около 80 человек. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения.
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