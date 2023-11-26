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Беженец из Палестины отметил щедрость и гостеприимство дагестанцев

Беженец из Палестины отметил щедрость и гостеприимство дагестанцев - РИА Новости, 26.11.2023

Беженец из Палестины отметил щедрость и гостеприимство дагестанцев

Палестинец Мухаммед Наджи, прибывший в субботу в Дагестан, отметил доброту, щедрость и гостеприимство местных жителей. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T22:48

2023-11-26T22:48

2023-11-26T23:48

палестина

москва

республика дагестан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МАХАЧКАЛА, 26 ноя — РИА Новости. Палестинец Мухаммед Наджи, прибывший в субботу в Дагестан, отметил доброту, щедрость и гостеприимство местных жителей. "Нас вывозили на русском самолете, после этого мы приехали из Москвы сюда, в Дагестан. Очень приятно, очень тепло дагестанский народ нас встретил, и это гостеприимство дагестанского народа прямо меня удивило. Они очень щедрые, очень добрые, очень хорошие люди", — говорит мужчина на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Дагестана.Сообщается, что Наджи работал врачом в секторе Газа. Накануне он с первой группой беженцев прибыл в Дагестан, а сегодня был среди встречающих новую группу земляков. "В первую ночь от усталости спали хорошо, тепло было в комнате, вода есть горячая и холодная, накормили хорошо. Самое главное — это обращение людей, народ добрый, прекрасный народ. Мы очень благодарны всем", — добавил палестинец.В субботу и воскресенье в Дагестан прибыли две группы палестинских беженцев — всего около 80 человек. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения.

https://ria.ru/20231126/deti-1911880812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

палестина, москва, республика дагестан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году