https://ria.ru/20231126/asteroid-1911884968.html

Ученый допустил, что Апофис "собьет" один из космических спутников

Ученый допустил, что Апофис "собьет" один из космических спутников - РИА Новости, 26.11.2023

Ученый допустил, что Апофис "собьет" один из космических спутников

Астероид Апофис, который пролетит в 2029 году рядом с Землей, скорее всего, "не заденет" орбиту геостационарных спутников, но небольшая вероятность того, что... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T03:22

2023-11-26T03:22

2023-11-26T09:51

наука

земля

российская академия наук

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Астероид Апофис, который пролетит в 2029 году рядом с Землей, скорее всего, "не заденет" орбиту геостационарных спутников, но небольшая вероятность того, что один из аппаратов "собьют", все же есть, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов."Скорее всего, он пролетит мимо, никого не собьет. Космос —большой, а объекты — маленькие. Надо также понимать, что спутники движутся над экватором, у которого все-таки большой наклон орбиты. Теоретическая вероятность, пусть и небольшая, всегда существует, но, по предварительному расчету, Апофис все-таки пролетит немножко в стороне от геостационарных спутников", — заявил собеседник агентства.По его словам, если Апофис все же "зацепит" орбиту спутников, вывести из строя он сможет "максимум какой-нибудь один" космический аппарат, что не приведет к заметным последствиям на Земле.Согласно последним расчетам, астероид Апофис, открытый в 2004-м, должен 13 апреля 2029 года пролететь на расстоянии 32 тысячи километров от Земли. Примерно на таком отдалении от ее поверхности летают геостационарные спутники.

https://ria.ru/20231113/asteroidy-1908713400.html

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земля, российская академия наук