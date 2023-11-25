https://ria.ru/20231125/vystavka-1911807622.html

На ВДНХ открылась экспозиция "Россия в движении"

На ВДНХ открылась экспозиция "Россия в движении" - РИА Новости, 25.11.2023

На ВДНХ открылась экспозиция "Россия в движении"

Экспозиция "Россия в движении", посвященная достижениям отечественной транспортной отрасли, открылась на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия", передает... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:00

2023-11-25T14:00

2023-11-25T17:01

выставка-форум "россия"

вднх

москва

выставка-форум "россия"

аэрофлот

аэропорты регионов

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Экспозиция "Россия в движении", посвященная достижениям отечественной транспортной отрасли, открылась на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. На стенде "Аэрофлота" посетителей встретили действующие бортпроводники и пилоты. Конструкцию экспозиции оборудовали экранами, на которых показывают видеоматериалы об истории, планах и лучших работниках авиакомпании. Помимо этого, на стенде есть интерактивная панель для детей, с помощью которой можно в игровой форме познакомиться с историческим парком самолетов. Кроме того, на память о посещении выставки предлагается сделать снимки в тематической фотозоне с дополненной реальностью. В инсталляции ведущей управляющей компании "Аэропорты регионов" представлен другой проект с использованием таких технологий. Здесь каждый желающий может украсить ливрею самолета собственным дизайном. Затем специальное оборудование соберет этот эскиз в 3D-модель и "запустит" виртуальный самолет в строящемся аэропорту Петропавловска-Камчатского на большом экране. Кроме того, посетители экспозиции могут попробовать себя в роли оператора частично беспилотного судна. Для этого на выставке установили тренажер для осуществления навигации. Каждый гость может почувствовать себя капитаном. В свою очередь, глава Минстроя Ирек Файзуллин открыл экспозицию "Строим будущее". На церемонии также были дети из новых российских регионов. Министр среди прочего рассказал о работе отечественной строительной отрасли и об истории самого ведомства. По словам Файзуллина, выставка-форум "Россия" призвана показать, что в стране многое сделали за последние годы и нам есть, чем гордиться.В рамках экспозиции посетители смогут ознакомиться с масштабами строительной отрасли, а также отправиться в путешествие по объектам новой туристической инфраструктуры. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года.В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231123/vystavka-1911436285.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вднх, москва, выставка-форум "россия", аэрофлот, аэропорты регионов