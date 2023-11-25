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На ВДНХ открылась экспозиция "Россия в движении" - РИА Новости, 25.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
14:00 25.11.2023 (обновлено: 17:01 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/vystavka-1911807622.html
На ВДНХ открылась экспозиция "Россия в движении"
На ВДНХ открылась экспозиция "Россия в движении" - РИА Новости, 25.11.2023
На ВДНХ открылась экспозиция "Россия в движении"
Экспозиция "Россия в движении", посвященная достижениям отечественной транспортной отрасли, открылась на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия", передает... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:00
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выставка-форум "россия"
вднх
москва
выставка-форум "россия"
аэрофлот
аэропорты регионов
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Экспозиция "Россия в движении", посвященная достижениям отечественной транспортной отрасли, открылась на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. На стенде "Аэрофлота" посетителей встретили действующие бортпроводники и пилоты. Конструкцию экспозиции оборудовали экранами, на которых показывают видеоматериалы об истории, планах и лучших работниках авиакомпании. Помимо этого, на стенде есть интерактивная панель для детей, с помощью которой можно в игровой форме познакомиться с историческим парком самолетов. Кроме того, на память о посещении выставки предлагается сделать снимки в тематической фотозоне с дополненной реальностью. В инсталляции ведущей управляющей компании "Аэропорты регионов" представлен другой проект с использованием таких технологий. Здесь каждый желающий может украсить ливрею самолета собственным дизайном. Затем специальное оборудование соберет этот эскиз в 3D-модель и "запустит" виртуальный самолет в строящемся аэропорту Петропавловска-Камчатского на большом экране. Кроме того, посетители экспозиции могут попробовать себя в роли оператора частично беспилотного судна. Для этого на выставке установили тренажер для осуществления навигации. Каждый гость может почувствовать себя капитаном. В свою очередь, глава Минстроя Ирек Файзуллин открыл экспозицию "Строим будущее". На церемонии также были дети из новых российских регионов. Министр среди прочего рассказал о работе отечественной строительной отрасли и об истории самого ведомства. По словам Файзуллина, выставка-форум "Россия" призвана показать, что в стране многое сделали за последние годы и нам есть, чем гордиться.В рамках экспозиции посетители смогут ознакомиться с масштабами строительной отрасли, а также отправиться в путешествие по объектам новой туристической инфраструктуры. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года.В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.
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вднх, москва, выставка-форум "россия", аэрофлот, аэропорты регионов
Выставка-форум "Россия", ВДНХ, Москва, Выставка-форум "Россия", Аэрофлот, Аэропорты регионов
На ВДНХ открылась экспозиция "Россия в движении"

На выставке "Россия" открылись экспозиции "Россия в движении" и "Строим будущее"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭкспозиция "Россия в движении"
Экспозиция Россия в движении
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Экспозиция "Россия в движении"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Экспозиция "Россия в движении", посвященная достижениям отечественной транспортной отрасли, открылась на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
На стенде "Аэрофлота" посетителей встретили действующие бортпроводники и пилоты. Конструкцию экспозиции оборудовали экранами, на которых показывают видеоматериалы об истории, планах и лучших работниках авиакомпании.
Помимо этого, на стенде есть интерактивная панель для детей, с помощью которой можно в игровой форме познакомиться с историческим парком самолетов. Кроме того, на память о посещении выставки предлагается сделать снимки в тематической фотозоне с дополненной реальностью.
В инсталляции ведущей управляющей компании "Аэропорты регионов" представлен другой проект с использованием таких технологий. Здесь каждый желающий может украсить ливрею самолета собственным дизайном. Затем специальное оборудование соберет этот эскиз в 3D-модель и "запустит" виртуальный самолет в строящемся аэропорту Петропавловска-Камчатского на большом экране.
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
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Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
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Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
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Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
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Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

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С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

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На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20
Кроме того, посетители экспозиции могут попробовать себя в роли оператора частично беспилотного судна. Для этого на выставке установили тренажер для осуществления навигации. Каждый гость может почувствовать себя капитаном.
В свою очередь, глава Минстроя Ирек Файзуллин открыл экспозицию "Строим будущее". На церемонии также были дети из новых российских регионов. Министр среди прочего рассказал о работе отечественной строительной отрасли и об истории самого ведомства. По словам Файзуллина, выставка-форум "Россия" призвана показать, что в стране многое сделали за последние годы и нам есть, чем гордиться.
В рамках экспозиции посетители смогут ознакомиться с масштабами строительной отрасли, а также отправиться в путешествие по объектам новой туристической инфраструктуры.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года.
В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.
Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников
Почти 80 процентов гостей форума "Россия" хотят прийти снова, показал опрос
23 ноября, 19:15
 
Выставка-форум "Россия"ВДНХМоскваВыставка-форум "Россия"АэрофлотАэропорты регионов
 
 
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