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"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 25.11.2023
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15:06 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/vpk-1911816567.html
"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 25.11.2023
"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Ситуация на Украине будет только ухудшаться, так как страна не производит достаточное количество оружия, в то время как российский ВПК продолжает активно... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:06
2023-11-25T15:06
россия
украина
москва
леонид кучма
олег соскин
сергей шойгу
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ситуация на Украине будет только ухудшаться, так как страна не производит достаточное количество оружия, в то время как российский ВПК продолжает активно работать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Будет еще хуже. &lt;…&gt; У России заводы работают сутками, вырабатывают танки, "Грады" (реактивная система залпового огня. — Прим. ред.), артиллерию, снаряды &lt;…&gt;. А на Украине этого ничего практически не производится", — отметил он.Несмотря на то, что у России накапливается военная мощь, Москва не отказывается от переговоров, добавил он.Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на фоне специальной военной операции в России в сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники. По его словам, необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России.
https://ria.ru/20231125/plan-1911796452.html
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россия, украина, москва, леонид кучма, олег соскин, сергей шойгу
Россия, Украина, Москва, Леонид Кучма, Олег Соскин, Сергей Шойгу
"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

Экс-советник Кучмы Соскин: положение Украины ухудшится из-за мощного ВПК России

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ситуация на Украине будет только ухудшаться, так как страна не производит достаточное количество оружия, в то время как российский ВПК продолжает активно работать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Будет еще хуже. <…> У России заводы работают сутками, вырабатывают танки, "Грады" (реактивная система залпового огня. — Прим. ред.), артиллерию, снаряды <…>. А на Украине этого ничего практически не производится", — отметил он.
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Несмотря на то, что у России накапливается военная мощь, Москва не отказывается от переговоров, добавил он.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на фоне специальной военной операции в России в сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники. По его словам, необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России.
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РоссияУкраинаМоскваЛеонид КучмаОлег СоскинСергей Шойгу
 
 
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