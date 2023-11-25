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"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 25.11.2023

"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

Ситуация на Украине будет только ухудшаться, так как страна не производит достаточное количество оружия, в то время как российский ВПК продолжает активно... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:06

2023-11-25T15:06

2023-11-25T15:06

россия

украина

москва

леонид кучма

олег соскин

сергей шойгу

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ситуация на Украине будет только ухудшаться, так как страна не производит достаточное количество оружия, в то время как российский ВПК продолжает активно работать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Будет еще хуже. <…> У России заводы работают сутками, вырабатывают танки, "Грады" (реактивная система залпового огня. — Прим. ред.), артиллерию, снаряды <…>. А на Украине этого ничего практически не производится", — отметил он.Несмотря на то, что у России накапливается военная мощь, Москва не отказывается от переговоров, добавил он.Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на фоне специальной военной операции в России в сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники. По его словам, необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России.

https://ria.ru/20231125/plan-1911796452.html

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россия

украина

москва

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россия, украина, москва, леонид кучма, олег соскин, сергей шойгу