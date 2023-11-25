https://ria.ru/20231125/ukraina-1911805668.html

Бутина прокомментировала слова Арахамии, что Джонсон отговорил Киев от мира

Бутина прокомментировала слова Арахамии, что Джонсон отговорил Киев от мира - РИА Новости, 25.11.2023

Бутина прокомментировала слова Арахамии, что Джонсон отговорил Киев от мира

Условия денацификации, демилитаризации Украины должны быть выполнены, ничего не изменилось, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Мария... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T13:36

2023-11-25T13:36

2023-11-25T13:36

в мире

киев

украина

европа

давид арахамия

борис джонсон

мария бутина

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896946774_0:65:2730:1601_1920x0_80_0_0_728412ee049bf473018b3c7043c1e5b3.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Условия денацификации, демилитаризации Украины должны быть выполнены, ничего не изменилось, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Мария Бутина, комментируя признание о том, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт весной 2022 года. Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны после переговоров с российской стороной в Стамбуле, тогда Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ. "Как мы знаем, история не имеет сослагательного наклонения, поэтому… у украинской власти был шанс разрешить конфликт. Условия денацификации, демилитаризации Украины должны быть выполнены. Ничего, собственно говоря, не изменилось, поэтому Россия и ранее, и сейчас говорила, что готова к переговорам, но не готова на уступки украинской стороне", - сказала Бутина в разговоре с РИА Новости. По словам другого члена комитета Дмитрия Белика, Западу выгодно затягивание конфликта на Украине и совсем не выгодно его прекращение. "Джонсон, которого упомянул Арахамия, в 2022 году озвучил интересы Британии по этому вопросу - "просто воевать", при этом воевать руками Украины. Великобритания хочет, чтобы пострадала от конфликта сама Европа, так как Лондон не заинтересован в сильном ЕС. А США посредством конфликта зарабатывают деньги, получая прибыль от поставок оружия, расширяют сферу своего влияния, тоже ослабляя Европу и побудив ее к антироссийским санкциям, словом, повсюду сплошная выгода", - отметил Белик. Депутат подчеркнул, что Вашингтону и Лондону не интересно, сколько украинцев погибнет в ходе этого конфликта, а сам Киев не имеет возможности принимать самостоятельные решения без своих западных хозяев.

https://ria.ru/20231125/slutskiy-1911803229.html

https://ria.ru/20230909/signal-1895130441.html

киев

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, европа, давид арахамия, борис джонсон, мария бутина, евросоюз