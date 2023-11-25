Бутина прокомментировала слова Арахамии, что Джонсон отговорил Киев от мира
Бутина: Россия не изменит цели денацификации и демилитаризации Украины
© Фото предоставлено пресс-службой депутата Госдумы Марии БутинойМария Бутина
© Фото предоставлено пресс-службой депутата Госдумы Марии Бутиной
Мария Бутина. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Условия денацификации, демилитаризации Украины должны быть выполнены, ничего не изменилось, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Мария Бутина, комментируя признание о том, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт весной 2022 года.
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны после переговоров с российской стороной в Стамбуле, тогда Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ.
"Как мы знаем, история не имеет сослагательного наклонения, поэтому… у украинской власти был шанс разрешить конфликт. Условия денацификации, демилитаризации Украины должны быть выполнены. Ничего, собственно говоря, не изменилось, поэтому Россия и ранее, и сейчас говорила, что готова к переговорам, но не готова на уступки украинской стороне", - сказала Бутина в разговоре с РИА Новости.
По словам другого члена комитета Дмитрия Белика, Западу выгодно затягивание конфликта на Украине и совсем не выгодно его прекращение.
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"Джонсон, которого упомянул Арахамия, в 2022 году озвучил интересы Британии по этому вопросу - "просто воевать", при этом воевать руками Украины. Великобритания хочет, чтобы пострадала от конфликта сама Европа, так как Лондон не заинтересован в сильном ЕС. А США посредством конфликта зарабатывают деньги, получая прибыль от поставок оружия, расширяют сферу своего влияния, тоже ослабляя Европу и побудив ее к антироссийским санкциям, словом, повсюду сплошная выгода", - отметил Белик.
Депутат подчеркнул, что Вашингтону и Лондону не интересно, сколько украинцев погибнет в ходе этого конфликта, а сам Киев не имеет возможности принимать самостоятельные решения без своих западных хозяев.