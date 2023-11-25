https://ria.ru/20231125/tatulova-1911871689.html

В РБК прокомментировали сообщения об угрозах журналистке издания

В РБК прокомментировали сообщения об угрозах журналистке издания - РИА Новости, 25.11.2023

В РБК прокомментировали сообщения об угрозах журналистке издания

Руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев обратился с официальным письмом к основательнице ресторанной сети "Андерсон" Анастасии Татуловой после... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T22:40

2023-11-25T22:40

2023-11-25T22:40

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МОСКВА. 25 ноя - РИА Новости. Руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев обратился с официальным письмом к основательнице ресторанной сети "Андерсон" Анастасии Татуловой после сообщений об угрозах с её стороны в адрес журналистки издания Анне Захаровой. Сайт URA.RU ранее со ссылкой на слова Захаровой сообщил, что уехавшая из РФ Татулова угрожала расправой журналистке РБК после ее статьи о кафе "Андерсон". "Сегодня я обратился с письмом к Анастасии Татуловой, в котором указал, что РБК стремится к объективности изложения информации, мы готовы обсуждать рабочие вопросы во взаимно уважительном диалоге. Но меня, руководителя Объединенной редакции РБК, в свою очередь, всегда возмущают унизительные и угрожающие формулировки в адрес журналистов. Я считаю их недопустимыми и всегда серьезно воспринимаю любые угрозы, связанные с нашей профессиональной деятельностью", - сказал РИА Новости Канаев. Он отметил, что вечером в пятницу Захарова сообщила ему, что после публикации основанной на комментариях экс-основательницы сети статьи она позвонила журналистке и выразила возмущение формулировками нескольких абзацев этого текста. "В частности, претензии вызвала формулировка "продала сеть кафе Андерсон", так как, по её словам, она владела не сетью, а брендом и активами. Эта формулировка была скорректирована. В разговоре, по словам Анны, использовались выражения унизительного и угрожающего характера", - заключил он. "Андерсон" объединяет собственную кондитерскую фабрику и 40 кафе, работающих по договорам франчайзинга в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане. С 2020 года под брендом "Андерсон" осуществляется продажа ассортимента собственной торговой марки в категориях кондитерские изделия, кулинария и заморозка на полках российских федеральных магазинов "Вкусвилл", "Перекресток", "Пятерочка", "Яндекс Лавка".

https://ria.ru/20231120/vkusvill-1910494610.html

https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, анастасия татулова, рбк (медиагруппа), ura.ru, вкусвилл, московская область (подмосковье)