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В РБК прокомментировали сообщения об угрозах журналистке издания - РИА Новости, 25.11.2023
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22:40 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/tatulova-1911871689.html
В РБК прокомментировали сообщения об угрозах журналистке издания
В РБК прокомментировали сообщения об угрозах журналистке издания - РИА Новости, 25.11.2023
В РБК прокомментировали сообщения об угрозах журналистке издания
Руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев обратился с официальным письмом к основательнице ресторанной сети "Андерсон" Анастасии Татуловой после... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T22:40
2023-11-25T22:40
россия
москва
анастасия татулова
рбк (медиагруппа)
ura.ru
вкусвилл
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МОСКВА. 25 ноя - РИА Новости. Руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев обратился с официальным письмом к основательнице ресторанной сети "Андерсон" Анастасии Татуловой после сообщений об угрозах с её стороны в адрес журналистки издания Анне Захаровой. Сайт URA.RU ранее со ссылкой на слова Захаровой сообщил, что уехавшая из РФ Татулова угрожала расправой журналистке РБК после ее статьи о кафе "Андерсон". "Сегодня я обратился с письмом к Анастасии Татуловой, в котором указал, что РБК стремится к объективности изложения информации, мы готовы обсуждать рабочие вопросы во взаимно уважительном диалоге. Но меня, руководителя Объединенной редакции РБК, в свою очередь, всегда возмущают унизительные и угрожающие формулировки в адрес журналистов. Я считаю их недопустимыми и всегда серьезно воспринимаю любые угрозы, связанные с нашей профессиональной деятельностью", - сказал РИА Новости Канаев. Он отметил, что вечером в пятницу Захарова сообщила ему, что после публикации основанной на комментариях экс-основательницы сети статьи она позвонила журналистке и выразила возмущение формулировками нескольких абзацев этого текста. "В частности, претензии вызвала формулировка "продала сеть кафе Андерсон", так как, по её словам, она владела не сетью, а брендом и активами. Эта формулировка была скорректирована. В разговоре, по словам Анны, использовались выражения унизительного и угрожающего характера", - заключил он. "Андерсон" объединяет собственную кондитерскую фабрику и 40 кафе, работающих по договорам франчайзинга в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане. С 2020 года под брендом "Андерсон" осуществляется продажа ассортимента собственной торговой марки в категориях кондитерские изделия, кулинария и заморозка на полках российских федеральных магазинов "Вкусвилл", "Перекресток", "Пятерочка", "Яндекс Лавка".
https://ria.ru/20231120/vkusvill-1910494610.html
https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html
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россия, москва, анастасия татулова, рбк (медиагруппа), ura.ru, вкусвилл, московская область (подмосковье)
Россия, Москва, Анастасия Татулова, РБК (медиагруппа), Ura.ru, ВкусВилл, Московская область (Подмосковье)
В РБК прокомментировали сообщения об угрозах журналистке издания

Редакция РБК направила письмо Татуловой после сообщений об угрозах журналистке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОснователь сети кафе "АндерСон" Анастасия Татулова
Основатель сети кафе АндерСон Анастасия Татулова - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Основатель сети кафе "АндерСон" Анастасия Татулова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 25 ноя - РИА Новости. Руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев обратился с официальным письмом к основательнице ресторанной сети "Андерсон" Анастасии Татуловой после сообщений об угрозах с её стороны в адрес журналистки издания Анне Захаровой.
Сайт URA.RU ранее со ссылкой на слова Захаровой сообщил, что уехавшая из РФ Татулова угрожала расправой журналистке РБК после ее статьи о кафе "Андерсон".
«
"Сегодня я обратился с письмом к Анастасии Татуловой, в котором указал, что РБК стремится к объективности изложения информации, мы готовы обсуждать рабочие вопросы во взаимно уважительном диалоге. Но меня, руководителя Объединенной редакции РБК, в свою очередь, всегда возмущают унизительные и угрожающие формулировки в адрес журналистов. Я считаю их недопустимыми и всегда серьезно воспринимаю любые угрозы, связанные с нашей профессиональной деятельностью", - сказал РИА Новости Канаев.
Он отметил, что вечером в пятницу Захарова сообщила ему, что после публикации основанной на комментариях экс-основательницы сети статьи она позвонила журналистке и выразила возмущение формулировками нескольких абзацев этого текста.
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«
"В частности, претензии вызвала формулировка "продала сеть кафе Андерсон", так как, по её словам, она владела не сетью, а брендом и активами. Эта формулировка была скорректирована. В разговоре, по словам Анны, использовались выражения унизительного и угрожающего характера", - заключил он.
"Андерсон" объединяет собственную кондитерскую фабрику и 40 кафе, работающих по договорам франчайзинга в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане. С 2020 года под брендом "Андерсон" осуществляется продажа ассортимента собственной торговой марки в категориях кондитерские изделия, кулинария и заморозка на полках российских федеральных магазинов "Вкусвилл", "Перекресток", "Пятерочка", "Яндекс Лавка".
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