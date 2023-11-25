В РБК прокомментировали сообщения об угрозах журналистке издания
Редакция РБК направила письмо Татуловой после сообщений об угрозах журналистке
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОснователь сети кафе "АндерСон" Анастасия Татулова
Основатель сети кафе "АндерСон" Анастасия Татулова. Архивное фото
МОСКВА. 25 ноя - РИА Новости. Руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев обратился с официальным письмом к основательнице ресторанной сети "Андерсон" Анастасии Татуловой после сообщений об угрозах с её стороны в адрес журналистки издания Анне Захаровой.
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"Сегодня я обратился с письмом к Анастасии Татуловой, в котором указал, что РБК стремится к объективности изложения информации, мы готовы обсуждать рабочие вопросы во взаимно уважительном диалоге. Но меня, руководителя Объединенной редакции РБК, в свою очередь, всегда возмущают унизительные и угрожающие формулировки в адрес журналистов. Я считаю их недопустимыми и всегда серьезно воспринимаю любые угрозы, связанные с нашей профессиональной деятельностью", - сказал РИА Новости Канаев.
Он отметил, что вечером в пятницу Захарова сообщила ему, что после публикации основанной на комментариях экс-основательницы сети статьи она позвонила журналистке и выразила возмущение формулировками нескольких абзацев этого текста.
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"В частности, претензии вызвала формулировка "продала сеть кафе Андерсон", так как, по её словам, она владела не сетью, а брендом и активами. Эта формулировка была скорректирована. В разговоре, по словам Анны, использовались выражения унизительного и угрожающего характера", - заключил он.
"Андерсон" объединяет собственную кондитерскую фабрику и 40 кафе, работающих по договорам франчайзинга в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане. С 2020 года под брендом "Андерсон" осуществляется продажа ассортимента собственной торговой марки в категориях кондитерские изделия, кулинария и заморозка на полках российских федеральных магазинов "Вкусвилл", "Перекресток", "Пятерочка", "Яндекс Лавка".