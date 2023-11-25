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AP: США станут объектом нападения быстроразмножающихся "суперсвиней"
AP: США станут объектом нападения быстроразмножающихся "суперсвиней" - РИА Новости, 25.11.2023
AP: США станут объектом нападения быстроразмножающихся "суперсвиней"
Северным штатам США вновь угрожает нашествие "суперсвиней" из Канады, передает Associated Press. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T03:55
2023-11-25T03:55
2023-11-25T03:55
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Северным штатам США вновь угрожает нашествие "суперсвиней" из Канады, передает Associated Press."Растущая популяция трудно искоренимых "суперсвиней" в Канаде угрожает перекинуться к югу от границы, а северные штаты, такие как Миннесота, Северная Дакота и Монтана, предпринимают шаги, чтобы остановить вторжение", — говорится в сообщении.По информации агентства, что в Канадских штатах Альберта, Манитоба и Саскачеван свиньи доставляют серьезные проблемы. Сочетание высокой выживаемости диких кабанов и плодовитости домашних свиней делает популяцию этих животных крайне опасной и быстрорастущей.Профессор Университета Саскачевана Райан Брук в комментарии AP назвал этот вид самым инвазивным на планете. По его словам, их распространение может привести к глобальной экологической катастрофе.В начале 2023 года Guardian уже заявляло об угрозе, которую "суперсвиньи" несут для США. В беседе с газетой американский специалист Майкл Марлоу пояснил, что дикие свиньи несут огромный ущерб окружающей среде, начиная от поедания урожая и заканчивая уничтожением деревьев и загрязнением воды, а также представляют "риск для здоровья и безопасности человека".
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сша, канада, саскачеван, в мире
США, Канада, Саскачеван, В мире
AP: США станут объектом нападения быстроразмножающихся "суперсвиней"
AP: трем штатам США на границе с Канадой угрожает нашествие суперсвиней