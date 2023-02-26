https://ria.ru/20230226/supersvini-1854358866.html

США угрожает вторжение "суперсвиней", предупредили СМИ

США угрожает вторжение "суперсвиней", предупредили СМИ - РИА Новости, 26.02.2023

США угрожает вторжение "суперсвиней", предупредили СМИ

Соединенным Штатам угрожает вторжение гибридных "суперсвиней", написал обозреватель The Guardian Адам Гэббат. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T06:43

2023-02-26T06:43

2023-02-26T13:20

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам угрожает вторжение гибридных "суперсвиней", написал обозреватель The Guardian Адам Гэббат.В статье говорится, что "суперсвинья" появилась благодаря канадским фермерам, которые скрестили диких кабанов и обычных свиней в 80-х годах прошлого века. В результате появилось крупное животное, которое давало больше мяса. Некоторым особям удалось "сбежать", и популяция быстро распространилась по Канаде.Изначально специалисты считали, что в этом нет ничего страшного и подобный вид просто не сможет пережить суровые канадские зимы, но оказалось, что "быть большим — огромное преимущество для выживания в холоде".По словам эксперта Райана Брука, трехсоткилограммовое животное создает под снегом пещеру глубиной до двух метров, чтобы выживать в экстремальных условиях, а "острые как бритва клыки" позволяют добывать пищу.По мнению американского специалиста Майкла Марлоу, дикие свиньи несут огромный ущерб окружающей среде, начиная от поедания урожая и заканчивая уничтожением деревьев и загрязнением воды. Они также представляют "риск для здоровья и безопасности человека".

https://ria.ru/20220804/uchenye-1807207246.html

https://ria.ru/20180405/1518004363.html

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канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

северная америка, канада, сша, в мире