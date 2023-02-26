06:43 26.02.2023 (обновлено: 13:20 26.02.2023)
США угрожает вторжение "суперсвиней", предупредили СМИ
Guardian: США угрожает вторжение гигантских и невероятно умных "суперсвиней" из Канады
© AP Photo / Eric GayДикие свиньи, Канада
© AP Photo / Eric Gay
Дикие свиньи, Канада. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам угрожает вторжение гибридных "суперсвиней", написал обозреватель The Guardian Адам Гэббат.
"Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская "суперсвинья" — гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом, — готова проникнуть на север страны", — заявил он.
В статье говорится, что "суперсвинья" появилась благодаря канадским фермерам, которые скрестили диких кабанов и обычных свиней в 80-х годах прошлого века. В результате появилось крупное животное, которое давало больше мяса. Некоторым особям удалось "сбежать", и популяция быстро распространилась по Канаде.
Изначально специалисты считали, что в этом нет ничего страшного и подобный вид просто не сможет пережить суровые канадские зимы, но оказалось, что "быть большим — огромное преимущество для выживания в холоде".
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По словам эксперта Райана Брука, трехсоткилограммовое животное создает под снегом пещеру глубиной до двух метров, чтобы выживать в экстремальных условиях, а "острые как бритва клыки" позволяют добывать пищу.
"Возможно, еще с 2010 по 2012 год существовал существенный шанс найти их и избавиться от них. Но сейчас они настолько широко распространились и столь многочисленны, что, конечно, еще в 2018-м или 2019-м я перестал говорить, что искоренение возможно. Просто они так устроены", — добавил Брук.
По мнению американского специалиста Майкла Марлоу, дикие свиньи несут огромный ущерб окружающей среде, начиная от поедания урожая и заканчивая уничтожением деревьев и загрязнением воды. Они также представляют "риск для здоровья и безопасности человека".
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