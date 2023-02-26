Рейтинг@Mail.ru
США угрожает вторжение "суперсвиней", предупредили СМИ - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230226/supersvini-1854358866.html
США угрожает вторжение "суперсвиней", предупредили СМИ
США угрожает вторжение "суперсвиней", предупредили СМИ - РИА Новости, 26.02.2023
США угрожает вторжение "суперсвиней", предупредили СМИ
Соединенным Штатам угрожает вторжение гибридных "суперсвиней", написал обозреватель The Guardian Адам Гэббат. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T06:43
2023-02-26T13:20
северная америка
канада
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854358301_0:51:2180:1277_1920x0_80_0_0_bddc676bc8dc60290d730984c5c862af.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам угрожает вторжение гибридных "суперсвиней", написал обозреватель The Guardian Адам Гэббат.В статье говорится, что "суперсвинья" появилась благодаря канадским фермерам, которые скрестили диких кабанов и обычных свиней в 80-х годах прошлого века. В результате появилось крупное животное, которое давало больше мяса. Некоторым особям удалось "сбежать", и популяция быстро распространилась по Канаде.Изначально специалисты считали, что в этом нет ничего страшного и подобный вид просто не сможет пережить суровые канадские зимы, но оказалось, что "быть большим — огромное преимущество для выживания в холоде".По словам эксперта Райана Брука, трехсоткилограммовое животное создает под снегом пещеру глубиной до двух метров, чтобы выживать в экстремальных условиях, а "острые как бритва клыки" позволяют добывать пищу.По мнению американского специалиста Майкла Марлоу, дикие свиньи несут огромный ущерб окружающей среде, начиная от поедания урожая и заканчивая уничтожением деревьев и загрязнением воды. Они также представляют "риск для здоровья и безопасности человека".
https://ria.ru/20220804/uchenye-1807207246.html
https://ria.ru/20180405/1518004363.html
северная америка
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854358301_243:0:2011:1326_1920x0_80_0_0_c2310dd88751b62bb631d629ee418dbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северная америка, канада, сша, в мире
Северная Америка, Канада, США, В мире
06:43 26.02.2023 (обновлено: 13:20 26.02.2023)
 
США угрожает вторжение "суперсвиней", предупредили СМИ

Guardian: США угрожает вторжение гигантских и невероятно умных "суперсвиней" из Канады

© AP Photo / Eric GayДикие свиньи, Канада
Дикие свиньи, Канада - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Eric Gay
Дикие свиньи, Канада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам угрожает вторжение гибридных "суперсвиней", написал обозреватель The Guardian Адам Гэббат.

"Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская "суперсвинья" — гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом, — готова проникнуть на север страны", — заявил он.

В статье говорится, что "суперсвинья" появилась благодаря канадским фермерам, которые скрестили диких кабанов и обычных свиней в 80-х годах прошлого века. В результате появилось крупное животное, которое давало больше мяса. Некоторым особям удалось "сбежать", и популяция быстро распространилась по Канаде.
Изначально специалисты считали, что в этом нет ничего страшного и подобный вид просто не сможет пережить суровые канадские зимы, но оказалось, что "быть большим — огромное преимущество для выживания в холоде".
Свиньи - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа 2022, 13:19Наука
Американские ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти
По словам эксперта Райана Брука, трехсоткилограммовое животное создает под снегом пещеру глубиной до двух метров, чтобы выживать в экстремальных условиях, а "острые как бритва клыки" позволяют добывать пищу.

"Возможно, еще с 2010 по 2012 год существовал существенный шанс найти их и избавиться от них. Но сейчас они настолько широко распространились и столь многочисленны, что, конечно, еще в 2018-м или 2019-м я перестал говорить, что искоренение возможно. Просто они так устроены", — добавил Брук.

По мнению американского специалиста Майкла Марлоу, дикие свиньи несут огромный ущерб окружающей среде, начиная от поедания урожая и заканчивая уничтожением деревьев и загрязнением воды. Они также представляют "риск для здоровья и безопасности человека".
Енот. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.04.2018
5 апреля 2018, 16:22
В США жители обратились в полицию из-за нашествия "енотов-зомби"
 
Северная АмерикаКанадаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала