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Киевский режим ищет пути отхода, заявил Слуцкий - РИА Новости, 25.11.2023
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13:19 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/slutskiy-1911803229.html
Киевский режим ищет пути отхода, заявил Слуцкий
Киевский режим ищет пути отхода, заявил Слуцкий - РИА Новости, 25.11.2023
Киевский режим ищет пути отхода, заявил Слуцкий
Очевидно, что киевский режим ищет пути отхода, Россия готова к переговорам, но теперь - только с учетом новых территориальных реалий, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:19
2023-11-25T13:19
в мире
россия
украина
киев
леонид слуцкий (политик)
давид арахамия
борис джонсон
госдума рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Очевидно, что киевский режим ищет пути отхода, Россия готова к переговорам, но теперь - только с учетом новых территориальных реалий, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), комментируя признание бывшего главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии о том, что экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт весной 2022 года. Ранее Арахамия, возглавляющий фракцию партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и входящий в комитет по национальной безопасности, обороне и разведке, заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, но после переговоров с российской стороной в Стамбуле украинские власти не согласились на нейтралитет страны, а приехавший в Киев Джонсон призвал их ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". "Очевидно, что неонацистский режим ищет пути отхода. Еще не поздно вернуться на переговорный путь, российская сторона неоднократно говорила, что к этому готова. Но только теперь при других условиях - с учетом новых территориальных реалий", - сказал Слуцкий. По его словам, Арахамия признал очевидное: Запад приказал Киеву выйти из мирного процесса, чтобы не допустить краха своего проекта "анти-Россия", а все демонстрируемые усилия с украинской стороны оказались фикцией, обманом, чтобы выиграть время. "Тогда, действительно, мирный договор был фактически подготовлен, осталось его парафировать и подписать. Россия в знак доброй воли отвела войска с киевского и черниговского направления. И что? Киевский режим и его западные кукловоды в ответ - и это мы сегодня понимаем всё более отчетливо - устроили провокацию в Буче и заявили, что будут воевать с целью победить Россию на поле боя", - вспоминает Слуцкий. Он отметил также, что теперь тот же Арахамия говорит о том, что все договоренности с Россией должны решаться на референдуме на Украине, при этом выборы в стране отменены под предлогом продолжения военных действий. Ранее Арахамия также заявил, что любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум. Он также сообщил, что в следующем году ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет, отметив, что Запад не требует переизбирать украинские власти. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад регулярно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911755868.html
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в мире, россия, украина, киев, леонид слуцкий (политик), давид арахамия, борис джонсон, госдума рф, лдпр, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Леонид Слуцкий (политик), Давид Арахамия, Борис Джонсон, Госдума РФ, ЛДПР, Верховная Рада Украины
Киевский режим ищет пути отхода, заявил Слуцкий

Слуцкий прокомментировал признание Арахамии, что Джонсон отговорил Киев от мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Очевидно, что киевский режим ищет пути отхода, Россия готова к переговорам, но теперь - только с учетом новых территориальных реалий, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), комментируя признание бывшего главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии о том, что экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт весной 2022 года.
Ранее Арахамия, возглавляющий фракцию партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и входящий в комитет по национальной безопасности, обороне и разведке, заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, но после переговоров с российской стороной в Стамбуле украинские власти не согласились на нейтралитет страны, а приехавший в Киев Джонсон призвал их ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
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"Очевидно, что неонацистский режим ищет пути отхода. Еще не поздно вернуться на переговорный путь, российская сторона неоднократно говорила, что к этому готова. Но только теперь при других условиях - с учетом новых территориальных реалий", - сказал Слуцкий.
По его словам, Арахамия признал очевидное: Запад приказал Киеву выйти из мирного процесса, чтобы не допустить краха своего проекта "анти-Россия", а все демонстрируемые усилия с украинской стороны оказались фикцией, обманом, чтобы выиграть время.
"Тогда, действительно, мирный договор был фактически подготовлен, осталось его парафировать и подписать. Россия в знак доброй воли отвела войска с киевского и черниговского направления. И что? Киевский режим и его западные кукловоды в ответ - и это мы сегодня понимаем всё более отчетливо - устроили провокацию в Буче и заявили, что будут воевать с целью победить Россию на поле боя", - вспоминает Слуцкий.
Он отметил также, что теперь тот же Арахамия говорит о том, что все договоренности с Россией должны решаться на референдуме на Украине, при этом выборы в стране отменены под предлогом продолжения военных действий.
Ранее Арахамия также заявил, что любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум. Он также сообщил, что в следующем году ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет, отметив, что Запад не требует переизбирать украинские власти.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад регулярно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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