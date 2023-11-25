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Полиция Петербурга проверяет данные о следователе, бравшем взятки - РИА Новости, 25.11.2023
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14:42 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/sledovatel-1911813731.html
Полиция Петербурга проверяет данные о следователе, бравшем взятки
Полиция Петербурга проверяет данные о следователе, бравшем взятки - РИА Новости, 25.11.2023
Полиция Петербурга проверяет данные о следователе, бравшем взятки
Полиция Петербурга с привлечением специалистов управления собственной безопасности проверяет данные о противоправной деятельности сотрудника одного из своих... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:42
2023-11-25T14:42
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Полиция Петербурга с привлечением специалистов управления собственной безопасности проверяет данные о противоправной деятельности сотрудника одного из своих следственных подразделений, сообщил региональный главк МВД РФ. "В ходе мониторинга сети интернет была выявлена публикация, в которой сообщалось о фактах противоправной деятельности сотрудника одного из следственных подразделений. По изложенной в публикации информации руководством ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области назначена служебная проверка, в том числе с привлечением сотрудников Управления собственной безопасности", - сообщается в Telegram-канале ГУМВД. Как отмечается, в случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание "в установленном законом порядке". Интернет-газета "Фонтанка" накануне сообщала о возможном возбуждении уголовного дела о взятке в отношении начальника одного из следственных отделов следственного управления ГУМВД, которому адвокат якобы передал 8 миллионов рублей "за решение деликатных вопросов по уголовному делу, находящемуся в его производстве". Комментарием городского главка СК РФ о возбуждении уголовного дела РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20231124/sud-1911702550.html
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россия
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция Петербурга проверяет данные о следователе, бравшем взятки

ГУМВД Петербурга проверяет данные о следователе полиции, бравшем взятки

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Полиция Петербурга с привлечением специалистов управления собственной безопасности проверяет данные о противоправной деятельности сотрудника одного из своих следственных подразделений, сообщил региональный главк МВД РФ.
«
"В ходе мониторинга сети интернет была выявлена публикация, в которой сообщалось о фактах противоправной деятельности сотрудника одного из следственных подразделений. По изложенной в публикации информации руководством ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области назначена служебная проверка, в том числе с привлечением сотрудников Управления собственной безопасности", - сообщается в Telegram-канале ГУМВД.
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Как отмечается, в случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание "в установленном законом порядке".
Интернет-газета "Фонтанка" накануне сообщала о возможном возбуждении уголовного дела о взятке в отношении начальника одного из следственных отделов следственного управления ГУМВД, которому адвокат якобы передал 8 миллионов рублей "за решение деликатных вопросов по уголовному делу, находящемуся в его производстве".
Комментарием городского главка СК РФ о возбуждении уголовного дела РИА Новости пока не располагает.
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