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Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 25.11.2023 (обновлено: 17:22 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/sklady-1911809369.html
Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023
Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:12
2023-11-25T17:22
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. "Уничтожены два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах: Долгинцево и в районе города Днепропетровск", — уточнили в ведомстве.Кроме того, ВС России вывели из строя две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Вольнянска в Запорожской области и Павловки в Днепропетровской области.Российская армия также поразила два командно-наблюдательных пункта 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны возле Серебрянки в ДНР.Краснолиманское и Купянское направленияЗападная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп противника. Бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее Синьковки в Харьковской области."Потери противника составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30", — говорится в сводке.Российская артиллерия и армейская авиация отбили атаку штурмовой группы 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Григоровки в Донецкой Народной Республике. Под удары попала живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ возле Петровского в ЛНР. Киев потерял до 55 военнослужащих и два пикапа.Донецкое и Южнодонецкое направленияЮжная группировка войск нанесла удары по силам 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР. Общие потери противника составили:Восточная группировка войск отразила атаку противника в районе Приютного в Запорожской области и нанесла огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны возле Никольского в Донецкой Народной Республике.Украинская сторона потеряла до 150 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Запорожское и Херсонское направленияРоссийские бойцы отбили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопрокоповки в Запорожской области и нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад противника в районе Работино."Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46", — сообщили в Минобороны.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и орудие "Гиацинт-Б".Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 18 беспилотников противника.
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
https://ria.ru/20231123/kremennaya-1911228803.html
https://ria.ru/20231124/mo-1911645419.html
запорожская область
днепропетровская область
донецкая народная республика
украина
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Минобороны об уничтожении складов авиационных боеприпасов ВСУ
Минобороны об уничтожении складов авиационных боеприпасов ВСУ
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Украина, МиГ-29
Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ

МО: ВС России за сутки уничтожили два склада авиационных средств поражения ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"Уничтожены два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах: Долгинцево и в районе города Днепропетровск", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, ВС России вывели из строя две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Вольнянска в Запорожской области и Павловки в Днепропетровской области.
Российская армия также поразила два командно-наблюдательных пункта 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны возле Серебрянки в ДНР.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit
Вчера, 08:00

Краснолиманское и Купянское направления

Западная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп противника. Бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее Синьковки в Харьковской области.
«
"Потери противника составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30", — говорится в сводке.
Российская артиллерия и армейская авиация отбили атаку штурмовой группы 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Григоровки в Донецкой Народной Республике. Под удары попала живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ возле Петровского в ЛНР. Киев потерял до 55 военнослужащих и два пикапа.
Российский военнослужащий на наблюдательном пункте - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В ЛНР рассказали, как ВСУ пытаются заменить нехватку артиллерии у Кременной
23 ноября, 08:33

Донецкое и Южнодонецкое направления

Южная группировка войск нанесла удары по силам 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР. Общие потери противника составили:
  • до 290 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три автомобиля;
  • гаубицы Д-20 и Д-30;
  • станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Восточная группировка войск отразила атаку противника в районе Приютного в Запорожской области и нанесла огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны возле Никольского в Донецкой Народной Республике.
Украинская сторона потеряла до 150 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
ВС России за неделю уничтожили 12 катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крым
24 ноября, 15:42

Запорожское и Херсонское направления

Российские бойцы отбили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопрокоповки в Запорожской области и нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад противника в районе Работино.
«
"Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46", — сообщили в Минобороны.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и орудие "Гиацинт-Б".
Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 18 беспилотников противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаМиГ-29
 
 
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