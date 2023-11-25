https://ria.ru/20231125/sklady-1911809369.html

Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023

Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:12

2023-11-25T14:12

2023-11-25T17:22

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. "Уничтожены два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах: Долгинцево и в районе города Днепропетровск", — уточнили в ведомстве.Кроме того, ВС России вывели из строя две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Вольнянска в Запорожской области и Павловки в Днепропетровской области.Российская армия также поразила два командно-наблюдательных пункта 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны возле Серебрянки в ДНР.Краснолиманское и Купянское направленияЗападная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп противника. Бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее Синьковки в Харьковской области."Потери противника составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30", — говорится в сводке.Российская артиллерия и армейская авиация отбили атаку штурмовой группы 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Григоровки в Донецкой Народной Республике. Под удары попала живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ возле Петровского в ЛНР. Киев потерял до 55 военнослужащих и два пикапа.Донецкое и Южнодонецкое направленияЮжная группировка войск нанесла удары по силам 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР. Общие потери противника составили:Восточная группировка войск отразила атаку противника в районе Приютного в Запорожской области и нанесла огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны возле Никольского в Донецкой Народной Республике.Украинская сторона потеряла до 150 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Запорожское и Херсонское направленияРоссийские бойцы отбили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопрокоповки в Запорожской области и нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад противника в районе Работино."Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46", — сообщили в Минобороны.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и орудие "Гиацинт-Б".Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 18 беспилотников противника.

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

https://ria.ru/20231123/kremennaya-1911228803.html

https://ria.ru/20231124/mo-1911645419.html

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днепропетровская область

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Минобороны об уничтожении складов авиационных боеприпасов ВСУ Минобороны об уничтожении складов авиационных боеприпасов ВСУ 2023-11-25T14:12 true PT0M19S

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Влада Копылова

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