https://ria.ru/20231125/pushkov-1911760087.html

Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну

Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну - РИА Новости, 25.11.2023

Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну

Вердикт американской нейросети о том, что фотографии с космонавтами NASA на Луне — подделка, подтверждает некоторые доводы о неподлинности этих изображений,... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T00:43

2023-11-25T00:43

2023-11-25T09:12

наука

луна

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алексей пушков

космос - риа наука

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вердикт американской нейросети о том, что фотографии с космонавтами NASA на Луне — подделка, подтверждает некоторые доводы о неподлинности этих изображений, предположил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Об этом многие говорят и говорили уже давно — и с серьезными основаниями. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и Искусственный интеллект, то это означает, что отпадают вообще какие-то ни было сомнения", — написал член Совфеда.Руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко рассказал ранее Владимиру Путину об опыте работы с нейросетью от компании Google, исследователи которой предложили проанализировать изображения американской лунной миссии. Нейросеть сочла фотографии космической программы NASA подделкой.

https://ria.ru/20231124/luch-1911477980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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