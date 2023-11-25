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Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну - РИА Новости, 25.11.2023
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Наука
 
00:43 25.11.2023 (обновлено: 09:12 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/pushkov-1911760087.html
Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну
Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну - РИА Новости, 25.11.2023
Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну
Вердикт американской нейросети о том, что фотографии с космонавтами NASA на Луне — подделка, подтверждает некоторые доводы о неподлинности этих изображений,... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T00:43
2023-11-25T09:12
наука
луна
россия
алексей пушков
космос - риа наука
наса
владимир путин
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вердикт американской нейросети о том, что фотографии с космонавтами NASA на Луне — подделка, подтверждает некоторые доводы о неподлинности этих изображений, предположил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.&quot;Об этом многие говорят и говорили уже давно — и с серьезными основаниями. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и Искусственный интеллект, то это означает, что отпадают вообще какие-то ни было сомнения&quot;, — написал член Совфеда.Руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко рассказал ранее Владимиру Путину об опыте работы с нейросетью от компании Google, исследователи которой предложили проанализировать изображения американской лунной миссии. Нейросеть сочла фотографии космической программы NASA подделкой.
https://ria.ru/20231124/luch-1911477980.html
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луна, россия, алексей пушков, космос - риа наука, наса, владимир путин, сбербанк россии, google, совет федерации рф, николай герасименко
Наука, Луна, Россия, Алексей Пушков, Космос - РИА Наука, НАСА, Владимир Путин, Сбербанк России, Google, Совет Федерации РФ, Николай Герасименко
Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну

Пушков: нейросеть подтвердила доводы о подделке фотографий лунной миссии NASA

© NASA / Neil ArmstrongИзображение NASA c астронавтом Баззом Олдрином на поверхности Луны
Изображение NASA c астронавтом Баззом Олдрином на поверхности Луны - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© NASA / Neil Armstrong
Изображение NASA c астронавтом Баззом Олдрином на поверхности Луны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вердикт американской нейросети о том, что фотографии с космонавтами NASA на Луне — подделка, подтверждает некоторые доводы о неподлинности этих изображений, предположил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
«

"Об этом многие говорят и говорили уже давно — и с серьезными основаниями. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и Искусственный интеллект, то это означает, что отпадают вообще какие-то ни было сомнения", — написал член Совфеда.

Руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко рассказал ранее Владимиру Путину об опыте работы с нейросетью от компании Google, исследователи которой предложили проанализировать изображения американской лунной миссии. Нейросеть сочла фотографии космической программы NASA подделкой.
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НаукаЛунаРоссияАлексей ПушковКосмос - РИА НаукаНАСАВладимир ПутинСбербанк РоссииGoogleСовет Федерации РФНиколай Герасименко
 
 
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