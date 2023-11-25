https://ria.ru/20231125/pushkov-1911760087.html
Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну
Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну - РИА Новости, 25.11.2023
Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну
Вердикт американской нейросети о том, что фотографии с космонавтами NASA на Луне — подделка, подтверждает некоторые доводы о неподлинности этих изображений,... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T00:43
2023-11-25T00:43
2023-11-25T09:12
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вердикт американской нейросети о том, что фотографии с космонавтами NASA на Луне — подделка, подтверждает некоторые доводы о неподлинности этих изображений, предположил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Об этом многие говорят и говорили уже давно — и с серьезными основаниями. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и Искусственный интеллект, то это означает, что отпадают вообще какие-то ни было сомнения", — написал член Совфеда.Руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко рассказал ранее Владимиру Путину об опыте работы с нейросетью от компании Google, исследователи которой предложили проанализировать изображения американской лунной миссии. Нейросеть сочла фотографии космической программы NASA подделкой.
https://ria.ru/20231124/luch-1911477980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пушков оценил вердикт нейросети о высадке американцев на Луну
Пушков: нейросеть подтвердила доводы о подделке фотографий лунной миссии NASA