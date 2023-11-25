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Назван победитель шоу "Ну-ка, все вместе!" - РИА Новости, 25.11.2023
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Шоубиз
 
00:46 25.11.2023 (обновлено: 09:03 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/pobeditel-1911682020.html
Назван победитель шоу "Ну-ка, все вместе!"
Назван победитель шоу "Ну-ка, все вместе!" - РИА Новости, 25.11.2023
Назван победитель шоу "Ну-ка, все вместе!"
Победителем и обладателем главного приза пятого юбилейного сезона вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" стал Фаррух Хасанов из Душанбе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T00:46
2023-11-25T09:03
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Победителем и обладателем главного приза пятого юбилейного сезона вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" стал Фаррух Хасанов из Душанбе, сообщила пресс-служба телеканала "Россия".&quot;Конечно, не ожидал, но верил в лучшее! Проект открывает мне новые двери, уверен, что изменится многое — от целей до планов на будущее&quot;, — поделился чувствами певец.Хасанов удостоился Кубка шоу, приза в размере пяти миллионов рублей и получил возможность записать оригинальный сингл с ротацией в эфире "Нового Радио".Второе место занял Азат Раимбердиев из Бишкека, третье место — у Софико Кардава из Москвы. Глава жюри Сергей Лазарев и ведущий шоу Николай Басков поблагодарили всех участников, экспертов и зрителей за поддержку проекта. Юбилейный сезон "Ну-ка, все вместе!" стартовал в сентябре. За первое место боролись 64 вокалиста, которых оценивали сто профессиональных артистов.
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знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, шоу "ну-ка, все вместе!", душанбе, бишкек, москва, сергей лазарев, николай басков
Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Шоубиз, Шоу "Ну-ка, все вместе!", Душанбе, Бишкек, Москва, Сергей Лазарев, Николай Басков
Назван победитель шоу "Ну-ка, все вместе!"

Победителем пятого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" стал Фаррух Хасанов

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Финал пятого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"
Финал пятого сезона шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Финал пятого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Победителем и обладателем главного приза пятого юбилейного сезона вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" стал Фаррух Хасанов из Душанбе, сообщила пресс-служба телеканала "Россия".
«

"Конечно, не ожидал, но верил в лучшее! Проект открывает мне новые двери, уверен, что изменится многое — от целей до планов на будущее", — поделился чувствами певец.

Хасанов удостоился Кубка шоу, приза в размере пяти миллионов рублей и получил возможность записать оригинальный сингл с ротацией в эфире "Нового Радио".
Второе место занял Азат Раимбердиев из Бишкека, третье место — у Софико Кардава из Москвы. Глава жюри Сергей Лазарев и ведущий шоу Николай Басков поблагодарили всех участников, экспертов и зрителей за поддержку проекта.
Юбилейный сезон "Ну-ка, все вместе!" стартовал в сентябре. За первое место боролись 64 вокалиста, которых оценивали сто профессиональных артистов.
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