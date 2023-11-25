https://ria.ru/20231125/pobeditel-1911682020.html
Назван победитель шоу "Ну-ка, все вместе!"
Назван победитель шоу "Ну-ка, все вместе!" - РИА Новости, 25.11.2023
Назван победитель шоу "Ну-ка, все вместе!"
Победителем и обладателем главного приза пятого юбилейного сезона вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" стал Фаррух Хасанов из Душанбе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T00:46
2023-11-25T00:46
2023-11-25T09:03
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Победителем и обладателем главного приза пятого юбилейного сезона вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" стал Фаррух Хасанов из Душанбе, сообщила пресс-служба телеканала "Россия"."Конечно, не ожидал, но верил в лучшее! Проект открывает мне новые двери, уверен, что изменится многое — от целей до планов на будущее", — поделился чувствами певец.Хасанов удостоился Кубка шоу, приза в размере пяти миллионов рублей и получил возможность записать оригинальный сингл с ротацией в эфире "Нового Радио".Второе место занял Азат Раимбердиев из Бишкека, третье место — у Софико Кардава из Москвы. Глава жюри Сергей Лазарев и ведущий шоу Николай Басков поблагодарили всех участников, экспертов и зрителей за поддержку проекта. Юбилейный сезон "Ну-ка, все вместе!" стартовал в сентябре. За первое место боролись 64 вокалиста, которых оценивали сто профессиональных артистов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Назван победитель шоу "Ну-ка, все вместе!"
Победителем пятого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" стал Фаррух Хасанов