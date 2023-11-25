https://ria.ru/20231125/khab-1911825797.html

Новак уверен в скорой реализации проекта газового хаба в Турции

Новак уверен в скорой реализации проекта газового хаба в Турции - РИА Новости, 25.11.2023

Новак уверен в скорой реализации проекта газового хаба в Турции

Идет плотное взаимодействие между компаниями России и Турции по газовому хабу, турецкая делегация планирует визит в Санкт-Петербург, договоренности о... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T16:10

2023-11-25T16:10

2023-11-25T16:11

экономика

турция

россия

александр новак

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Идет плотное взаимодействие между компаниями России и Турции по газовому хабу, турецкая делегация планирует визит в Санкт-Петербург, договоренности о практической реализации проекта будут достигнуты в ближайшее время, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "Что касается газового хаба, идет плотное взаимодействие между "Газпромом" и компанией Botas. Сейчас на согласовании находится "дорожная карта". Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с наработками. Я уверен, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации проекта", - сказал Новак в интервью "России 24". Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. В сентябре 2023 года на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.

https://ria.ru/20231008/infrastruktura-1901252786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, турция, россия, александр новак