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Новак уверен в скорой реализации проекта газового хаба в Турции - РИА Новости, 25.11.2023
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16:10 25.11.2023 (обновлено: 16:11 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/khab-1911825797.html
Новак уверен в скорой реализации проекта газового хаба в Турции
Новак уверен в скорой реализации проекта газового хаба в Турции - РИА Новости, 25.11.2023
Новак уверен в скорой реализации проекта газового хаба в Турции
Идет плотное взаимодействие между компаниями России и Турции по газовому хабу, турецкая делегация планирует визит в Санкт-Петербург, договоренности о... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T16:10
2023-11-25T16:11
экономика
турция
россия
александр новак
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Идет плотное взаимодействие между компаниями России и Турции по газовому хабу, турецкая делегация планирует визит в Санкт-Петербург, договоренности о практической реализации проекта будут достигнуты в ближайшее время, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "Что касается газового хаба, идет плотное взаимодействие между "Газпромом" и компанией Botas. Сейчас на согласовании находится "дорожная карта". Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с наработками. Я уверен, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации проекта", - сказал Новак в интервью "России 24". Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. В сентябре 2023 года на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.
https://ria.ru/20231008/infrastruktura-1901252786.html
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экономика, турция, россия, александр новак
Экономика, Турция, Россия, Александр Новак
Новак уверен в скорой реализации проекта газового хаба в Турции

Новак уверен в скорой практической реализации проекта газового хаба в Турции

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Идет плотное взаимодействие между компаниями России и Турции по газовому хабу, турецкая делегация планирует визит в Санкт-Петербург, договоренности о практической реализации проекта будут достигнуты в ближайшее время, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Что касается газового хаба, идет плотное взаимодействие между "Газпромом" и компанией Botas. Сейчас на согласовании находится "дорожная карта". Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с наработками. Я уверен, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации проекта", - сказал Новак в интервью "России 24".
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
В сентябре 2023 года на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Эксперт рассказал о газовом хабе в Турции
8 октября, 06:13
 
ЭкономикаТурцияРоссияАлександр Новак
 
 
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