https://ria.ru/20231125/dtp-1911876646.html

Прокуратура назвала виновного в ДТП с бензовозом под Саратовом

Прокуратура назвала виновного в ДТП с бензовозом под Саратовом - РИА Новости, 25.11.2023

Прокуратура назвала виновного в ДТП с бензовозом под Саратовом

Погибший водитель бензовоза стал вероятным виновником ДТП на трассе в Саратовской области из-за выезда на встречную полосу, сообщила прокуратура региона в... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T23:49

2023-11-25T23:49

2023-11-25T23:49

происшествия

саратовская область

саратов

казахстан

гибдд мвд рф

volkswagen touareg

volkswagen group

авто

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САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Погибший водитель бензовоза стал вероятным виновником ДТП на трассе в Саратовской области из-за выезда на встречную полосу, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Ранее в ГИБДД сообщили, что фура Isuzu, бензовоз и легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулись в субботу на 370-м километре автодороги Р-228 "Тамбов-Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном, в результате погибли водители грузовых автомобилей, еще два человека из легковой машины пострадали. В правительстве области уточнили, что ДТП произошло в Советском районе у поселка Пушкино. "Водитель автомобиля "Урал" (бензовоз - ред.) допустил выезд на сторону встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Isuzu и в последующем с ехавшим за ним автомобилем Volkswagen Polo... По факту ДТП проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района", - говорится в сообщении.

саратовская область

саратов

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратовская область, саратов, казахстан, гибдд мвд рф, volkswagen touareg, volkswagen group, авто