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Прокуратура назвала виновного в ДТП с бензовозом под Саратовом - РИА Новости, 25.11.2023
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23:49 25.11.2023
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Прокуратура назвала виновного в ДТП с бензовозом под Саратовом
Прокуратура назвала виновного в ДТП с бензовозом под Саратовом - РИА Новости, 25.11.2023
Прокуратура назвала виновного в ДТП с бензовозом под Саратовом
Погибший водитель бензовоза стал вероятным виновником ДТП на трассе в Саратовской области из-за выезда на встречную полосу, сообщила прокуратура региона в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T23:49
2023-11-25T23:49
происшествия
саратовская область
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казахстан
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САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Погибший водитель бензовоза стал вероятным виновником ДТП на трассе в Саратовской области из-за выезда на встречную полосу, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Ранее в ГИБДД сообщили, что фура Isuzu, бензовоз и легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулись в субботу на 370-м километре автодороги Р-228 "Тамбов-Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном, в результате погибли водители грузовых автомобилей, еще два человека из легковой машины пострадали. В правительстве области уточнили, что ДТП произошло в Советском районе у поселка Пушкино. "Водитель автомобиля "Урал" (бензовоз - ред.) допустил выезд на сторону встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Isuzu и в последующем с ехавшим за ним автомобилем Volkswagen Polo... По факту ДТП проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района", - говорится в сообщении.
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происшествия, саратовская область, саратов, казахстан, гибдд мвд рф, volkswagen touareg, volkswagen group, авто
Происшествия, Саратовская область, Саратов, Казахстан, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Touareg, Volkswagen Group, Авто
Прокуратура назвала виновного в ДТП с бензовозом под Саратовом

Прокуратура назвала водителя бензовоза вероятным виновником ДТП под Саратовом

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
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САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Погибший водитель бензовоза стал вероятным виновником ДТП на трассе в Саратовской области из-за выезда на встречную полосу, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
Ранее в ГИБДД сообщили, что фура Isuzu, бензовоз и легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулись в субботу на 370-м километре автодороги Р-228 "Тамбов-Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном, в результате погибли водители грузовых автомобилей, еще два человека из легковой машины пострадали. В правительстве области уточнили, что ДТП произошло в Советском районе у поселка Пушкино.
«
"Водитель автомобиля "Урал" (бензовоз - ред.) допустил выезд на сторону встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Isuzu и в последующем с ехавшим за ним автомобилем Volkswagen Polo... По факту ДТП проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСаратовская областьСаратовКазахстанГИБДД МВД РФVolkswagen TouaregVolkswagen GroupАвто
 
 
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