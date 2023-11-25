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Прокуратура назвала виновного в ДТП с бензовозом под Саратовом
Прокуратура назвала виновного в ДТП с бензовозом под Саратовом - РИА Новости, 25.11.2023
Прокуратура назвала виновного в ДТП с бензовозом под Саратовом
Погибший водитель бензовоза стал вероятным виновником ДТП на трассе в Саратовской области из-за выезда на встречную полосу, сообщила прокуратура региона в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T23:49
2023-11-25T23:49
2023-11-25T23:49
происшествия
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САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Погибший водитель бензовоза стал вероятным виновником ДТП на трассе в Саратовской области из-за выезда на встречную полосу, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Ранее в ГИБДД сообщили, что фура Isuzu, бензовоз и легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулись в субботу на 370-м километре автодороги Р-228 "Тамбов-Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном, в результате погибли водители грузовых автомобилей, еще два человека из легковой машины пострадали. В правительстве области уточнили, что ДТП произошло в Советском районе у поселка Пушкино. "Водитель автомобиля "Урал" (бензовоз - ред.) допустил выезд на сторону встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Isuzu и в последующем с ехавшим за ним автомобилем Volkswagen Polo... По факту ДТП проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Прокуратура назвала виновного в ДТП с бензовозом под Саратовом
Прокуратура назвала водителя бензовоза вероятным виновником ДТП под Саратовом