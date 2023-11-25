https://ria.ru/20231125/dtp-1911793382.html

Под Саратовом фура столкнулась с бензовозом

Под Саратовом фура столкнулась с бензовозом - РИА Новости, 25.11.2023

Под Саратовом фура столкнулась с бензовозом

Фура, бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще два пострадали, сообщили в региональном РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T11:35

2023-11-25T11:35

2023-11-25T11:35

происшествия

авто

саратовская область

саратов

казахстан

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САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Фура, бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще два пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло около 9.40 (8.40 мск) на 370-м километре автодороги Р-228 "Тамбов-Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном. "По предварительным данным произошло столкновение трех автомобилей: грузовик Isuzu, Volkswagen Polo и бензовоз. В результате ДТП водители бензовоза и грузовика скончались, два человека из Volkswagen доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе УГИБДД. Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин уточнил в Telegram-канале, что ДТП произошло в Советском районе у поселка Пушкино.

https://ria.ru/20231125/dtp-1911790636.html

https://ria.ru/20231124/dtp-1911479858.html

саратовская область

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, саратовская область, саратов, казахстан, гибдд мвд рф, volkswagen group, угибдд, volkswagen touareg