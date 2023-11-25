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Под Саратовом фура столкнулась с бензовозом - РИА Новости, 25.11.2023
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11:35 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/dtp-1911793382.html
Под Саратовом фура столкнулась с бензовозом
Под Саратовом фура столкнулась с бензовозом - РИА Новости, 25.11.2023
Под Саратовом фура столкнулась с бензовозом
Фура, бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще два пострадали, сообщили в региональном РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:35
2023-11-25T11:35
происшествия
авто
саратовская область
саратов
казахстан
гибдд мвд рф
volkswagen group
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САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Фура, бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще два пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло около 9.40 (8.40 мск) на 370-м километре автодороги Р-228 "Тамбов-Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном. "По предварительным данным произошло столкновение трех автомобилей: грузовик Isuzu, Volkswagen Polo и бензовоз. В результате ДТП водители бензовоза и грузовика скончались, два человека из Volkswagen доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе УГИБДД. Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин уточнил в Telegram-канале, что ДТП произошло в Советском районе у поселка Пушкино.
https://ria.ru/20231125/dtp-1911790636.html
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саратовская область
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происшествия, авто, саратовская область, саратов, казахстан, гибдд мвд рф, volkswagen group, угибдд, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Саратовская область, Саратов, Казахстан, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Group, УГИБДД, Volkswagen Touareg
Под Саратовом фура столкнулась с бензовозом

В ДТП с фурой и бензовозом под Саратовом погибли два человека

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Фура, бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще два пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло около 9.40 (8.40 мск) на 370-м километре автодороги Р-228 "Тамбов-Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном.
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"По предварительным данным произошло столкновение трех автомобилей: грузовик Isuzu, Volkswagen Polo и бензовоз. В результате ДТП водители бензовоза и грузовика скончались, два человека из Volkswagen доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе УГИБДД.
Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин уточнил в Telegram-канале, что ДТП произошло в Советском районе у поселка Пушкино.
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ПроисшествияАвтоСаратовская областьСаратовКазахстанГИБДД МВД РФVolkswagen GroupУГИБДДVolkswagen Touareg
 
 
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