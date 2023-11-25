https://ria.ru/20231125/dtp-1911793382.html
Под Саратовом фура столкнулась с бензовозом
Под Саратовом фура столкнулась с бензовозом - РИА Новости, 25.11.2023
Под Саратовом фура столкнулась с бензовозом
Фура, бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще два пострадали, сообщили в региональном РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:35
2023-11-25T11:35
2023-11-25T11:35
происшествия
авто
саратовская область
саратов
казахстан
гибдд мвд рф
volkswagen group
угибдд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Фура, бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще два пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло около 9.40 (8.40 мск) на 370-м километре автодороги Р-228 "Тамбов-Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном. "По предварительным данным произошло столкновение трех автомобилей: грузовик Isuzu, Volkswagen Polo и бензовоз. В результате ДТП водители бензовоза и грузовика скончались, два человека из Volkswagen доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе УГИБДД. Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин уточнил в Telegram-канале, что ДТП произошло в Советском районе у поселка Пушкино.
https://ria.ru/20231125/dtp-1911790636.html
https://ria.ru/20231124/dtp-1911479858.html
саратовская область
саратов
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, саратовская область, саратов, казахстан, гибдд мвд рф, volkswagen group, угибдд, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Саратовская область, Саратов, Казахстан, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Group, УГИБДД, Volkswagen Touareg
Под Саратовом фура столкнулась с бензовозом
В ДТП с фурой и бензовозом под Саратовом погибли два человека