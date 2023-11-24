https://ria.ru/20231124/zoloto-1911523449.html

Швыдкой назвал решение о передаче скифского золота политически ничтожным

Швыдкой назвал решение о передаче скифского золота политически ничтожным - РИА Новости, 24.11.2023

Швыдкой назвал решение о передаче скифского золота политически ничтожным

Решение о передаче коллекции скифского золота сделано под серьезным политическим нажимом, РФ считает его политически ничтожным, возможно, будет обращение в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:18

2023-11-24T11:18

2023-11-24T11:30

культура

ситуация вокруг коллекции скифского золота

новости культуры

россия

украина

нидерланды

михаил швыдкой

республика крым

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Решение о передаче коллекции скифского золота сделано под серьезным политическим нажимом, РФ считает его политически ничтожным, возможно, будет обращение в международный суд, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Министерство культуры и информационной политики Украины в среду заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче туда скифского золота."Могу сказать только одно: мы считаем, что решение Верховного суда Нидерландов сделано под серьезным политическим нажимом, мы считаем его политически ничтожным. Может быть, даже мы, несмотря на все наши сложные отношения с международными судами, будем обращаться в международный суд, - сказал он. Также Швыдкой отметил, что это решение "бесконечно политизировано и сделано под безусловным нажимом политических обстоятельств". Контракт был заключен с крымскими музеями, и экспонаты должны были туда вернуться, заключил он.Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.

https://ria.ru/20231025/zoloto-1905242669.html

https://ria.ru/20230609/krym-1877251898.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация вокруг коллекции скифского золота, новости культуры, россия, украина, нидерланды, михаил швыдкой, республика крым