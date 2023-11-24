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Швыдкой назвал решение о передаче скифского золота политически ничтожным - РИА Новости, 24.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:18 24.11.2023 (обновлено: 11:30 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/zoloto-1911523449.html
Швыдкой назвал решение о передаче скифского золота политически ничтожным
Швыдкой назвал решение о передаче скифского золота политически ничтожным - РИА Новости, 24.11.2023
Швыдкой назвал решение о передаче скифского золота политически ничтожным
Решение о передаче коллекции скифского золота сделано под серьезным политическим нажимом, РФ считает его политически ничтожным, возможно, будет обращение в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:18
2023-11-24T11:30
культура
ситуация вокруг коллекции скифского золота
новости культуры
россия
украина
нидерланды
михаил швыдкой
республика крым
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Решение о передаче коллекции скифского золота сделано под серьезным политическим нажимом, РФ считает его политически ничтожным, возможно, будет обращение в международный суд, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Министерство культуры и информационной политики Украины в среду заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче туда скифского золота."Могу сказать только одно: мы считаем, что решение Верховного суда Нидерландов сделано под серьезным политическим нажимом, мы считаем его политически ничтожным. Может быть, даже мы, несмотря на все наши сложные отношения с международными судами, будем обращаться в международный суд, - сказал он. Также Швыдкой отметил, что это решение "бесконечно политизировано и сделано под безусловным нажимом политических обстоятельств". Контракт был заключен с крымскими музеями, и экспонаты должны были туда вернуться, заключил он.Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
https://ria.ru/20231025/zoloto-1905242669.html
https://ria.ru/20230609/krym-1877251898.html
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украина
нидерланды
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ситуация вокруг коллекции скифского золота, новости культуры, россия, украина, нидерланды, михаил швыдкой, республика крым
Культура, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Новости культуры, Россия, Украина, Нидерланды, Михаил Швыдкой, Республика Крым
Швыдкой назвал решение о передаче скифского золота политически ничтожным

Швыдкой: решение о передаче скифского золота приняли под политическим нажимом

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Решение о передаче коллекции скифского золота сделано под серьезным политическим нажимом, РФ считает его политически ничтожным, возможно, будет обращение в международный суд, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Министерство культуры и информационной политики Украины в среду заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче туда скифского золота.
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"Могу сказать только одно: мы считаем, что решение Верховного суда Нидерландов сделано под серьезным политическим нажимом, мы считаем его политически ничтожным. Может быть, даже мы, несмотря на все наши сложные отношения с международными судами, будем обращаться в международный суд, - сказал он. Также Швыдкой отметил, что это решение "бесконечно политизировано и сделано под безусловным нажимом политических обстоятельств". Контракт был заключен с крымскими музеями, и экспонаты должны были туда вернуться, заключил он.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
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КультураСитуация вокруг коллекции скифского золотаНовости культурыРоссияУкраинаНидерландыМихаил ШвыдкойРеспублика Крым
 
 
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