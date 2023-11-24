Рейтинг@Mail.ru
"Два-три дня". СМИ пришли в ужас из-за приказа Зеленского - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 24.11.2023 (обновлено: 16:23 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911633189.html
"Два-три дня". СМИ пришли в ужас из-за приказа Зеленского
"Два-три дня". СМИ пришли в ужас из-за приказа Зеленского - РИА Новости, 24.11.2023
"Два-три дня". СМИ пришли в ужас из-за приказа Зеленского
Приказ президента Украины Владимира Зеленского об отправке новобранцев на передовую приводит к их быстрой гибели, пишет SwebbTV. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:15
2023-11-24T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Приказ президента Украины Владимира Зеленского об отправке новобранцев на передовую приводит к их быстрой гибели, пишет SwebbTV."На некоторых участках фронта военные, которых отправляют на поле боя, в среднем живут два-три дня", — говорится в материале.Тем не менее киевский режим продолжает отправлять украинских мужчин на передовую, где они явно не могут выиграть. У Зеленского не осталось ни капли рациональности, он стал похож на Адольфа Гитлера в бункере и полностью потерял связь с реальностью, резюмировалось в статье.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, потери украинских войск составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911489898.html
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Сергей Шойгу
"Два-три дня". СМИ пришли в ужас из-за приказа Зеленского

SwebbTV: на некоторых участках фронта солдаты ВСУ живут только два-три дня

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Приказ президента Украины Владимира Зеленского об отправке новобранцев на передовую приводит к их быстрой гибели, пишет SwebbTV.
"На некоторых участках фронта военные, которых отправляют на поле боя, в среднем живут два-три дня", — говорится в материале.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
В США раскрыли, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией
08:49
Тем не менее киевский режим продолжает отправлять украинских мужчин на передовую, где они явно не могут выиграть. У Зеленского не осталось ни капли рациональности, он стал похож на Адольфа Гитлера в бункере и полностью потерял связь с реальностью, резюмировалось в статье.
ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.
В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, потери украинских войск составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Солдаты сходят с ума". Из-за дезертиров Киеву некем воевать
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ПутинСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала