https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911633189.html

"Два-три дня". СМИ пришли в ужас из-за приказа Зеленского

"Два-три дня". СМИ пришли в ужас из-за приказа Зеленского - РИА Новости, 24.11.2023

"Два-три дня". СМИ пришли в ужас из-за приказа Зеленского

Приказ президента Украины Владимира Зеленского об отправке новобранцев на передовую приводит к их быстрой гибели, пишет SwebbTV. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:15

2023-11-24T15:15

2023-11-24T16:23

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Приказ президента Украины Владимира Зеленского об отправке новобранцев на передовую приводит к их быстрой гибели, пишет SwebbTV."На некоторых участках фронта военные, которых отправляют на поле боя, в среднем живут два-три дня", — говорится в материале.Тем не менее киевский режим продолжает отправлять украинских мужчин на передовую, где они явно не могут выиграть. У Зеленского не осталось ни капли рациональности, он стал похож на Адольфа Гитлера в бункере и полностью потерял связь с реальностью, резюмировалось в статье.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, потери украинских войск составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911489898.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html

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