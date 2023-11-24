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Димитровградский литейный завод увеличил выработку на 25 процентов - РИА Новости, 24.11.2023
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Ульяновская область
 
10:19 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/zavod-1911507066.html
Димитровградский литейный завод увеличил выработку на 25 процентов
Димитровградский литейный завод увеличил выработку на 25 процентов - РИА Новости, 24.11.2023
Димитровградский литейный завод увеличил выработку на 25 процентов
Димитровградский литейный завод благодаря реализации национального проекта "Производительность труда" на четверть увеличил выработку и получил экономический... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:19
2023-11-24T10:19
ульяновская область
андрей тарасов
завод
производство
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Димитровградский литейный завод благодаря реализации национального проекта "Производительность труда" на четверть увеличил выработку и получил экономический эффект в 9,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области. В четверг на предприятии с участием экспертов Регионального центра компетенций подвели итоги шести месяцев реализации нацпроекта. С целью повышения эффективности производства в качестве пилотного потока был выбран процесс литья деталей из сплава Ак9Ч на машинах литья под давлением (МЛД-700). "Выбор пилотного потока осуществлялся совместно с руководством и рабочей группой предприятия и был обусловлен тем, что именно производство литых изделий из алюминия для ПАО "КАМАЗ" составляет существенную долю в выручке ООО "ДЛЗ". Благодаря совместным усилиям команды проекта и экспертов Регионального центра компетенций удалось добиться сокращения времени протекания процесса изготовления продукции на 52,5%, снизить уровень запасов незавершенного производства на 55% и увеличить выработку персонала в пилотном потоке на 24,9%", - приводятся в сообщении слова эксперта Регионального центра компетенций Андрея Тарасова. По словам директора по производству ООО "ДЛЗ" Владимира Ремизова, помимо улучшения основных целевых показателей удалось снизить время простоев оборудования из-за неисправностей и время плановых переналадок, что важно для организации непрерывного процесса выпуска продукции. Как отметили на предприятии, благодаря эффективной организации рабочих мест и грамотному выстраиванию производственного процесса на 25% удалось снизить уровень брака, который существенно увеличивал издержки предприятия. Полученный экономический эффект от реализованных за 6 месяцев мероприятий составил 9,5 миллиона рублей. По соглашению о реализации нацпроекта "Производительность труда" ООО "ДЛЗ" будет работать еще 2,5 года. В материале отмечается, что команда, которая занималась проектом, состояла из сотрудников различных служб: технологи, специалисты отделов снабжения и ОТК, представители отдела кадров и других подразделений. Все они предварительно прошли обучение инструментам бережливого производства, организованное сертифицированными тренерами Регионального центра компетенций без отрыва от производства еще на этапе подготовки к пилотному проекту. На базе самого предприятия по методикам Федерального центра компетенций были подготовлены три внутренних тренера из числа персонала, которые внедряли бережливые технологии на предприятии.
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андрей тарасов, завод, производство
Ульяновская область, Андрей Тарасов, Завод, Производство

Димитровградский литейный завод увеличил выработку на 25 процентов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Димитровградский литейный завод благодаря реализации национального проекта "Производительность труда" на четверть увеличил выработку и получил экономический эффект в 9,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
В четверг на предприятии с участием экспертов Регионального центра компетенций подвели итоги шести месяцев реализации нацпроекта.
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С целью повышения эффективности производства в качестве пилотного потока был выбран процесс литья деталей из сплава Ак9Ч на машинах литья под давлением (МЛД-700).
"Выбор пилотного потока осуществлялся совместно с руководством и рабочей группой предприятия и был обусловлен тем, что именно производство литых изделий из алюминия для ПАО "КАМАЗ" составляет существенную долю в выручке ООО "ДЛЗ". Благодаря совместным усилиям команды проекта и экспертов Регионального центра компетенций удалось добиться сокращения времени протекания процесса изготовления продукции на 52,5%, снизить уровень запасов незавершенного производства на 55% и увеличить выработку персонала в пилотном потоке на 24,9%", - приводятся в сообщении слова эксперта Регионального центра компетенций Андрея Тарасова.
По словам директора по производству ООО "ДЛЗ" Владимира Ремизова, помимо улучшения основных целевых показателей удалось снизить время простоев оборудования из-за неисправностей и время плановых переналадок, что важно для организации непрерывного процесса выпуска продукции.
Как отметили на предприятии, благодаря эффективной организации рабочих мест и грамотному выстраиванию производственного процесса на 25% удалось снизить уровень брака, который существенно увеличивал издержки предприятия. Полученный экономический эффект от реализованных за 6 месяцев мероприятий составил 9,5 миллиона рублей. По соглашению о реализации нацпроекта "Производительность труда" ООО "ДЛЗ" будет работать еще 2,5 года.
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В материале отмечается, что команда, которая занималась проектом, состояла из сотрудников различных служб: технологи, специалисты отделов снабжения и ОТК, представители отдела кадров и других подразделений. Все они предварительно прошли обучение инструментам бережливого производства, организованное сертифицированными тренерами Регионального центра компетенций без отрыва от производства еще на этапе подготовки к пилотному проекту. На базе самого предприятия по методикам Федерального центра компетенций были подготовлены три внутренних тренера из числа персонала, которые внедряли бережливые технологии на предприятии.
 
Ульяновская областьАндрей ТарасовЗаводПроизводство
 
 
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