https://ria.ru/20231124/ukraina-1911757240.html

На Украине рассказали о последствиях блокады КПП на границе с Польшей

На Украине рассказали о последствиях блокады КПП на границе с Польшей - РИА Новости, 24.11.2023

На Украине рассказали о последствиях блокады КПП на границе с Польшей

Трубные заводы Украины, расположенные в прифронтовых регионах, могут уже через месяц остановить свое производство из-за ситуации с блокадой пропускных пунктов... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T23:48

2023-11-24T23:48

2023-11-24T23:51

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Трубные заводы Украины, расположенные в прифронтовых регионах, могут уже через месяц остановить свое производство из-за ситуации с блокадой пропускных пунктов на украинско-полькой границе, сообщает отраслевое объединение горно-металлургического комплекса страны "Укртрубопром". Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска - "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин". "Настоящим "ударом в спину" для украинских экспортеров, в том числе стальных труб, стала блокада украинско-польской границы. Много фур с трубами до сих пор стоят в заторе, сорваны все сроки доставки... Существует угроза расширения забастовки и на другие восточно-европейские страны. Если это произойдет, почти всем трубных заводам, расположенным в прифронтовых регионах, придется уже с середины декабря останавливать производственные мощности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Укртрубопром". Отмечается, что европейское экспортное направление является единственным для трубной отрасли Украины с февраля прошлого года. Генеральный директор объединения "Укртрубопром" Георгий Польский, слова которого приводит пресс-служба, уточнил, что производственные площадки расположены в прифронтовых зонах, в частности, в городе Никополь Днепропетровской области Украины.

https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html

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в мире, украина, днепропетровская область