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Кравцов: Планируем, что к следующему году появится новый учебник истории

Кравцов: Планируем, что к следующему году появится новый учебник истории - РИА Новости, 24.11.2023

Кравцов: Планируем, что к следующему году появится новый учебник истории

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ надеется на появление новых государственных учебников по естествознанию и по истории для 5-9... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T20:20

2023-11-24T20:20

2023-11-24T20:20

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

образование

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сн_образование

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ надеется на появление новых государственных учебников по естествознанию и по истории для 5-9 классов в новом учебном году, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. "Мы планируем, что к следующему учебному году у нас появятся уже учебник естествознания и надеемся на учебник истории для 5-9 классов. Сейчас активная работа ведется", - сказал он в ходе встречи с учителями истории в Педагогическом университете имени Герцена. Кравцов добавил, что также ведется разработка государственных учебников по русскому языку и литературе. По его словам, Минпросвещения считает необходимым наличие госучебников не только по шести предметам, охваченным единым стандартом преподавания (русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности жизнедеятельности), но и по остальным школьным дисциплинам. "В первую очередь у нас идет разработка по шести предметам, параллельно мы занимаемся разработкой по всем предметам. Нам нужно определенное время для того, чтобы появились по всем предметам государственные учебники", - отметил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, образование, образование - общество, сн_образование