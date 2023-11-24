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Кравцов: Планируем, что к следующему году появится новый учебник истории
Кравцов: Планируем, что к следующему году появится новый учебник истории - РИА Новости, 24.11.2023
Кравцов: Планируем, что к следующему году появится новый учебник истории
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ надеется на появление новых государственных учебников по естествознанию и по истории для 5-9... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T20:20
2023-11-24T20:20
2023-11-24T20:20
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
образование
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ надеется на появление новых государственных учебников по естествознанию и по истории для 5-9 классов в новом учебном году, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. "Мы планируем, что к следующему учебному году у нас появятся уже учебник естествознания и надеемся на учебник истории для 5-9 классов. Сейчас активная работа ведется", - сказал он в ходе встречи с учителями истории в Педагогическом университете имени Герцена. Кравцов добавил, что также ведется разработка государственных учебников по русскому языку и литературе. По его словам, Минпросвещения считает необходимым наличие госучебников не только по шести предметам, охваченным единым стандартом преподавания (русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности жизнедеятельности), но и по остальным школьным дисциплинам. "В первую очередь у нас идет разработка по шести предметам, параллельно мы занимаемся разработкой по всем предметам. Нам нужно определенное время для того, чтобы появились по всем предметам государственные учебники", - отметил он.
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общество, сергей кравцов, образование, образование - общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Образование, Образование - Общество, СН_Образование
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ надеется на появление новых государственных учебников по естествознанию и по истории для 5-9 классов в новом учебном году, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы планируем, что к следующему учебному году у нас появятся уже учебник естествознания и надеемся на учебник истории для 5-9 классов. Сейчас активная работа ведется", - сказал он в ходе встречи с учителями истории в Педагогическом университете имени Герцена.
Кравцов добавил, что также ведется разработка государственных учебников по русскому языку и литературе. По его словам, Минпросвещения считает необходимым наличие госучебников не только по шести предметам, охваченным единым стандартом преподавания (русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности жизнедеятельности), но и по остальным школьным дисциплинам.
"В первую очередь у нас идет разработка по шести предметам, параллельно мы занимаемся разработкой по всем предметам. Нам нужно определенное время для того, чтобы появились по всем предметам государственные учебники", - отметил он.