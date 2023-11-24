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Накануне катастрофы в России: что предсказали гении Серебряного века - РИА Новости, 24.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 24.11.2023 (обновлено: 08:03 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/tretyakovka-1911357338.html
Накануне катастрофы в России: что предсказали гении Серебряного века
Накануне катастрофы в России: что предсказали гении Серебряного века - РИА Новости, 24.11.2023
Накануне катастрофы в России: что предсказали гении Серебряного века
Нестабильность, близость перемен и даже катастрофы — все это ощущали художники конца XIX — начала XX столетия. Им посвящена выставка "Герои и современники... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T08:00
2023-11-24T08:03
культура
выставки
третьяковская галерея
александр блок (поэт)
мир искусства
санкт-петербург
москва
зинаида гиппиус
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Нестабильность, близость перемен и даже катастрофы — все это ощущали художники конца XIX — начала XX столетия. Им посвящена выставка "Герои и современники Серебряного века" в Третьяковской галерее. О том, каким видели новый мир Серов, Врубель, Бенуа, Бакст, Сомов и другие мастера той эпохи, с кем они ассоциировали себя, — в материале РИА Новости.Работать в быстро меняющемся миреВыставка масштабная: более 280 работ с 1890-х до 1914-го из собрания Третьяковской галереи.&quot;Это период слома одной формации, реалистической, и рождения эстетической модели XX века. Произведения в различных техниках — и акварель, и гуашь, и темпера, и пастель — позволяли живее реагировать на требования времени&quot;, — поясняет куратор, зав.отделом графики XVIII — начала XX века ГТГ Ирина Шуманова.На художников влияли и символичный переход в новый век, "конец времени", и стремительное техническое развитие. Например, футуризм тесно связан с промышленным подъемом, а реализм практически отменила фотография.&quot;Было предчувствие перемен, будущего, которое не определено. Это очень считывалось в художественном мире. Гибель старой схемы искусства XIX века, невозможность существовать в прежней эстетической модели ощущалась всеми&quot;, — считает эксперт.Открывалось множество путей для дальнейшего развития искусства. Но все же это время порождало и тревожность, степень которой зависела от многих факторов: от возраста – до судьбы конкретного художника.Обнаженная модель и религиозные мотивыВ этот период возникали многочисленные выставочные объединения и журналы-манифесты: "Мир искусства", "Весы", "Скорпион", "Золотое руно". Они остро и порой весьма жестко полемизировали между собой.Художники по-разному интерпретировали вечные мотивы: прогулки, фонтаны, аллеи. Тема царских выходов представлена на выставке работами Андрея Рябушкина, Сергея Иванова, Аполлинария Васнецова, Михаила Нестерова, Александра Бенуа, Евгения Лансере, Мстислава Добужинского. "Картины по русской истории" отличались не только стилистически: в Петербурге ностальгировали по золотому веку отечественной культуры, уходящей эпохе дворянских усадеб. Для Москвы же интереснее было наследие допетровской Руси.&quot;Валентин Серов ввел в Училище живописи, ваяния и зодчества класс обнаженной женской модели. И насколько по-разному все это воспринималось! Традиционные кустодиевские купальщицы с крупными формами, острый рисунок Бориса Григорьева, почти классические реплики &quot;Венеры с зеркалом&quot; Веласкеса и &quot;Русская Венера&quot; Вера Судейкина. Это же многообразие идеала&quot;, — отмечает куратор Евгения Илюхина.Ощущение трагичности эпохи, предчувствие катастрофы проявилось в использовании иконописных религиозных мотивов: "Серафим" Врубеля и "Голгофа" Филонова. В работе "Памяти Врубеля" менее известный Василий Денисов прямолинейно завершает за коллегу перевоплощение "Демона поверженного" – в "Демона летящего".К проектированию и оформлению храмов привлекали лучших художников: Михаила Нестерова, Наталию Гончарову, Николая Рериха, Сергея Чехонина, Виктора Васнецова, Кузьму Петрова-Водкина. К сожалению, многое осталось лишь в графике.Арлекин как символ эпохиЭто уже четвертый проект выставочного цикла Третьяковки, посвященного культуре рубежа XIX-XX веков. Один из предыдущих — "Арлекины Серебряного века" — знакомил, возможно, с центральным образом эпохи.&quot;Гении-художники Серебряного века выросли на представлениях странствующих арлекинов. Желание воспарить над действительностью, уйти от нее, – делало очень популярными ролевые формы поведения&quot;, — подчеркивает Евгения Илюхина.В экспозиции – два автопортрета Александра Яковлева в образе Арлекина и Пьеро, портрет Зинаиды Гиппиус Льва Бакста, на котором она в образе, отсылающем к Оскару Уайльду. А также "Мистическое собрание" Николая Сапунова по "Балаганчику" Александра Блока.&quot;В постановке Мейерхольда на сцене Театра Комиссаржевской в любовном треугольнике Арлекин — Пьеро — Коломбина угадывались реальные персонажи, которые сидели в зале: сам Блок, его жена Любовь Менделеева-Блок и Андрей Белый, — рассказывает Ирина Шуманова. — Арлекинада соединилась с реальной жизнью&quot;.Разные линии выставки замыкаются в финальной точке — композиции Юрия Анненкова "Распятый Арлекин".&quot;С Арлекинами нельзя закончить раз и навсегда. Этот шлейф человека играющего – тянулся за многими представителями этого времени до конца их жизни&quot;, — отметила Ирина Шуманова.Выставка открыта до 19 мая 2024-го.
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Анастасия Силкина
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выставки, третьяковская галерея, александр блок (поэт), мир искусства, санкт-петербург, москва, зинаида гиппиус, валентин серов, михаил врубель, александр бенуа, леон бакст, серебряный век
Культура, Выставки, Третьяковская галерея, Александр Блок (поэт), Мир искусства, Санкт-Петербург, Москва, Зинаида Гиппиус, Валентин Серов, Михаил Врубель, Александр Бенуа, Леон Бакст, Серебряный век
Накануне катастрофы в России: что предсказали гении Серебряного века

В Третьяковке открылась выставка "Герои и современники Серебряного века"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Герои и современники Серебряного века" в Третьяковской галерее
Посетительница на выставке Герои и современники Серебряного века в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Нестабильность, близость перемен и даже катастрофы — все это ощущали художники конца XIX — начала XX столетия. Им посвящена выставка "Герои и современники Серебряного века" в Третьяковской галерее. О том, каким видели новый мир Серов, Врубель, Бенуа, Бакст, Сомов и другие мастера той эпохи, с кем они ассоциировали себя, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Герои и современники Серебряного века" в Третьяковской галерее
Посетительница на выставке Герои и современники Серебряного века в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетительница на выставке "Герои и современники Серебряного века" в Третьяковской галерее

Работать в быстро меняющемся мире

Выставка масштабная: более 280 работ с 1890-х до 1914-го из собрания Третьяковской галереи.
«

"Это период слома одной формации, реалистической, и рождения эстетической модели XX века. Произведения в различных техниках — и акварель, и гуашь, и темпера, и пастель — позволяли живее реагировать на требования времени", — поясняет куратор, зав.отделом графики XVIII — начала XX века ГТГ Ирина Шуманова.

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПортреты на выставке "Герои и современники Серебряного века"
Посетитель на выставке Герои и современники Серебряного века в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Портреты на выставке "Герои и современники Серебряного века"
На художников влияли и символичный переход в новый век, "конец времени", и стремительное техническое развитие. Например, футуризм тесно связан с промышленным подъемом, а реализм практически отменила фотография.
«

"Было предчувствие перемен, будущего, которое не определено. Это очень считывалось в художественном мире. Гибель старой схемы искусства XIX века, невозможность существовать в прежней эстетической модели ощущалась всеми", — считает эксперт.

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Герои и современники Серебряного века"
Посетительница на выставке Герои и современники Серебряного века в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетительница на выставке "Герои и современники Серебряного века"
Открывалось множество путей для дальнейшего развития искусства. Но все же это время порождало и тревожность, степень которой зависела от многих факторов: от возраста – до судьбы конкретного художника.

Обнаженная модель и религиозные мотивы

В этот период возникали многочисленные выставочные объединения и журналы-манифесты: "Мир искусства", "Весы", "Скорпион", "Золотое руно". Они остро и порой весьма жестко полемизировали между собой.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКуратор выставки "Герои и современники Серебряного века" Евгения Илюхина
Куратор выставки Герои и современники Серебряного века в Третьяковской галерее Евгения Илюхина - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Куратор выставки "Герои и современники Серебряного века" Евгения Илюхина
Художники по-разному интерпретировали вечные мотивы: прогулки, фонтаны, аллеи. Тема царских выходов представлена на выставке работами Андрея Рябушкина, Сергея Иванова, Аполлинария Васнецова, Михаила Нестерова, Александра Бенуа, Евгения Лансере, Мстислава Добужинского.
"Картины по русской истории" отличались не только стилистически: в Петербурге ностальгировали по золотому веку отечественной культуры, уходящей эпохе дворянских усадеб. Для Москвы же интереснее было наследие допетровской Руси.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПетербургские сюжеты
Посетители на выставке Герои и современники Серебряного века в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Петербургские сюжеты
«

"Валентин Серов ввел в Училище живописи, ваяния и зодчества класс обнаженной женской модели. И насколько по-разному все это воспринималось! Традиционные кустодиевские купальщицы с крупными формами, острый рисунок Бориса Григорьева, почти классические реплики "Венеры с зеркалом" Веласкеса и "Русская Венера" Вера Судейкина. Это же многообразие идеала", — отмечает куратор Евгения Илюхина.

Ощущение трагичности эпохи, предчувствие катастрофы проявилось в использовании иконописных религиозных мотивов: "Серафим" Врубеля и "Голгофа" Филонова.
В работе "Памяти Врубеля" менее известный Василий Денисов прямолинейно завершает за коллегу перевоплощение "Демона поверженного" – в "Демона летящего".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Герои и современники Серебряного века" в Третьяковской галерее
Посетительница на выставке Герои и современники Серебряного века в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Посетительница на выставке "Герои и современники Серебряного века" в Третьяковской галерее
К проектированию и оформлению храмов привлекали лучших художников: Михаила Нестерова, Наталию Гончарову, Николая Рериха, Сергея Чехонина, Виктора Васнецова, Кузьму Петрова-Водкина. К сожалению, многое осталось лишь в графике.

Арлекин как символ эпохи

Это уже четвертый проект выставочного цикла Третьяковки, посвященного культуре рубежа XIX-XX веков. Один из предыдущих — "Арлекины Серебряного века" — знакомил, возможно, с центральным образом эпохи.
«

"Гении-художники Серебряного века выросли на представлениях странствующих арлекинов. Желание воспарить над действительностью, уйти от нее, – делало очень популярными ролевые формы поведения", — подчеркивает Евгения Илюхина.

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВторой и четвертый — автопортреты Александра Яковлева
Посетитель на выставке Герои и современники Серебряного века в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Второй и четвертый — автопортреты Александра Яковлева
В экспозиции – два автопортрета Александра Яковлева в образе Арлекина и Пьеро, портрет Зинаиды Гиппиус Льва Бакста, на котором она в образе, отсылающем к Оскару Уайльду. А также "Мистическое собрание" Николая Сапунова по "Балаганчику" Александра Блока.
«

"В постановке Мейерхольда на сцене Театра Комиссаржевской в любовном треугольнике Арлекин — Пьеро — Коломбина угадывались реальные персонажи, которые сидели в зале: сам Блок, его жена Любовь Менделеева-Блок и Андрей Белый, — рассказывает Ирина Шуманова. — Арлекинада соединилась с реальной жизнью".

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКуратор Елизавета Горелышева проводит экскурсию по выставке "Герои и современники Серебряного века"
Посетители на выставке Герои и современники Серебряного века в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Куратор Елизавета Горелышева проводит экскурсию по выставке "Герои и современники Серебряного века"
Разные линии выставки замыкаются в финальной точке — композиции Юрия Анненкова "Распятый Арлекин".
«

"С Арлекинами нельзя закончить раз и навсегда. Этот шлейф человека играющего – тянулся за многими представителями этого времени до конца их жизни", — отметила Ирина Шуманова.

Выставка открыта до 19 мая 2024-го.
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Легенды Кремля: чья на самом деле шапка Мономаха
13 октября, 08:00
 
КультураВыставкиТретьяковская галереяАлександр Блок (поэт)Мир искусстваСанкт-ПетербургМоскваЗинаида ГиппиусВалентин СеровМихаил ВрубельАлександр БенуаЛеон БакстСеребряный век
 
 
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