https://ria.ru/20231124/tretyakovka-1911357338.html

Накануне катастрофы в России: что предсказали гении Серебряного века

Накануне катастрофы в России: что предсказали гении Серебряного века - РИА Новости, 24.11.2023

Накануне катастрофы в России: что предсказали гении Серебряного века

Нестабильность, близость перемен и даже катастрофы — все это ощущали художники конца XIX — начала XX столетия. Им посвящена выставка "Герои и современники... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T08:00

2023-11-24T08:00

2023-11-24T08:03

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Нестабильность, близость перемен и даже катастрофы — все это ощущали художники конца XIX — начала XX столетия. Им посвящена выставка "Герои и современники Серебряного века" в Третьяковской галерее. О том, каким видели новый мир Серов, Врубель, Бенуа, Бакст, Сомов и другие мастера той эпохи, с кем они ассоциировали себя, — в материале РИА Новости.Работать в быстро меняющемся миреВыставка масштабная: более 280 работ с 1890-х до 1914-го из собрания Третьяковской галереи."Это период слома одной формации, реалистической, и рождения эстетической модели XX века. Произведения в различных техниках — и акварель, и гуашь, и темпера, и пастель — позволяли живее реагировать на требования времени", — поясняет куратор, зав.отделом графики XVIII — начала XX века ГТГ Ирина Шуманова.На художников влияли и символичный переход в новый век, "конец времени", и стремительное техническое развитие. Например, футуризм тесно связан с промышленным подъемом, а реализм практически отменила фотография."Было предчувствие перемен, будущего, которое не определено. Это очень считывалось в художественном мире. Гибель старой схемы искусства XIX века, невозможность существовать в прежней эстетической модели ощущалась всеми", — считает эксперт.Открывалось множество путей для дальнейшего развития искусства. Но все же это время порождало и тревожность, степень которой зависела от многих факторов: от возраста – до судьбы конкретного художника.Обнаженная модель и религиозные мотивыВ этот период возникали многочисленные выставочные объединения и журналы-манифесты: "Мир искусства", "Весы", "Скорпион", "Золотое руно". Они остро и порой весьма жестко полемизировали между собой.Художники по-разному интерпретировали вечные мотивы: прогулки, фонтаны, аллеи. Тема царских выходов представлена на выставке работами Андрея Рябушкина, Сергея Иванова, Аполлинария Васнецова, Михаила Нестерова, Александра Бенуа, Евгения Лансере, Мстислава Добужинского. "Картины по русской истории" отличались не только стилистически: в Петербурге ностальгировали по золотому веку отечественной культуры, уходящей эпохе дворянских усадеб. Для Москвы же интереснее было наследие допетровской Руси."Валентин Серов ввел в Училище живописи, ваяния и зодчества класс обнаженной женской модели. И насколько по-разному все это воспринималось! Традиционные кустодиевские купальщицы с крупными формами, острый рисунок Бориса Григорьева, почти классические реплики "Венеры с зеркалом" Веласкеса и "Русская Венера" Вера Судейкина. Это же многообразие идеала", — отмечает куратор Евгения Илюхина.Ощущение трагичности эпохи, предчувствие катастрофы проявилось в использовании иконописных религиозных мотивов: "Серафим" Врубеля и "Голгофа" Филонова. В работе "Памяти Врубеля" менее известный Василий Денисов прямолинейно завершает за коллегу перевоплощение "Демона поверженного" – в "Демона летящего".К проектированию и оформлению храмов привлекали лучших художников: Михаила Нестерова, Наталию Гончарову, Николая Рериха, Сергея Чехонина, Виктора Васнецова, Кузьму Петрова-Водкина. К сожалению, многое осталось лишь в графике.Арлекин как символ эпохиЭто уже четвертый проект выставочного цикла Третьяковки, посвященного культуре рубежа XIX-XX веков. Один из предыдущих — "Арлекины Серебряного века" — знакомил, возможно, с центральным образом эпохи."Гении-художники Серебряного века выросли на представлениях странствующих арлекинов. Желание воспарить над действительностью, уйти от нее, – делало очень популярными ролевые формы поведения", — подчеркивает Евгения Илюхина.В экспозиции – два автопортрета Александра Яковлева в образе Арлекина и Пьеро, портрет Зинаиды Гиппиус Льва Бакста, на котором она в образе, отсылающем к Оскару Уайльду. А также "Мистическое собрание" Николая Сапунова по "Балаганчику" Александра Блока."В постановке Мейерхольда на сцене Театра Комиссаржевской в любовном треугольнике Арлекин — Пьеро — Коломбина угадывались реальные персонажи, которые сидели в зале: сам Блок, его жена Любовь Менделеева-Блок и Андрей Белый, — рассказывает Ирина Шуманова. — Арлекинада соединилась с реальной жизнью".Разные линии выставки замыкаются в финальной точке — композиции Юрия Анненкова "Распятый Арлекин"."С Арлекинами нельзя закончить раз и навсегда. Этот шлейф человека играющего – тянулся за многими представителями этого времени до конца их жизни", — отметила Ирина Шуманова.Выставка открыта до 19 мая 2024-го.

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2023

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

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