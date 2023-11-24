https://ria.ru/20231124/tramvay-1911700180.html

Новый трамвай "Довлатов", созданный в ретростиле, прибыл в Петербург

Новый трамвай "Довлатов", созданный в ретростиле, прибыл в Петербург - РИА Новости, 24.11.2023

Новый трамвай "Довлатов", созданный в ретростиле, прибыл в Петербург

Новый двухсекционный трамвай "Довлатов", созданный в ретростиле, прибыл в Санкт-Петербург, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:09

2023-11-24T18:09

2023-11-24T18:09

санкт-петербург

россия

александр беглов

уралтрансмаш

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Новый двухсекционный трамвай "Довлатов", созданный в ретростиле, прибыл в Санкт-Петербург, сообщил губернатор города Александр Беглов. "В Петербург прибыл второй трамвай, созданный в ретростиле, разработку которого мы заказывали специально для города. Это двухсекционный вагон "Довлатов". Как и трамвай "Достоевский", который вышел на линии больше месяца назад, вагон изготовили на заводе "Уралтрансмаш", - написал он в своем Telegram-канале. Беглов отметил, что главная особенность нового трамвая – это удобный для пассажиров низкий уровень пола и способность маневрировать по криволинейным участкам пути в исторических районах Петербурга. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, в основе комплекса безопасности трамвая российские разработки технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Они включают систему контроля за состоянием водителя. Трамвай остановится, если водитель потеряет концентрацию или если на путях окажется человек или предмет. Кузов вагона изготовлен из современных композиционных материалов. В салоне трамвая находится интерактивное окно-экран "Белые ночи" с навигационной и туристической информацией. С помощью экрана можно узнать о культурных объектах Северной столицы. "По поручению президента мы существенно обновили парк городского общественного транспорта. Новый подвижной состав отличается повышенной безопасностью и комфортом. "Довлатов" - "умный" трамвай, оснащенный самыми современными системами с элементами искусственного интеллекта, в том числе комплексом активной безопасности. При этом он еще и очень красивый, внешне напоминает любимые ленинградские вагоны 50-60-х годов", – отметил Беглов. Он напомнил, что финальный облик трамвая выбрали жители Петербурга в ходе открытого голосования. Планируется, что после приемки и обкатки трамвай "Довлатов" присоединится к "Достоевскому" в Трамвайном парке №3. После полного укомплектования трамвайного парка вагонами новой серии "Довлатов" и "Достоевский" будут обслуживать маршруты №№ 3, 6, 16 и 40 в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. "Довлатов" - это вторая поступившая в Петербург модель из партии в 54 вагона. Они были закуплены в прошлом году за счет бюджетного инфраструктурного кредита, выделенного Петербургу по поручению президента РФ Владимира Путина. Всего в рамках контракта предусмотрена поставка 12 двухсекционных однокабинных низкопольных вагонов "Довлатов" и 42 трехсекционных двухкабинных низкопольных трамваев "Достоевский". В этом году был заключен контракт на поставку еще 22 таких вагонов. Всего в рамках двух контрактов, заключенных ГУП "Горэлектротранс", приобретается 76 трамваев с кузовом в стиле 50-60-х годов и с уникальными техническими характеристиками для работы в центре Северной столицы. За последние годы на улицы Петербурга вышло более 3 тысяч новых автобусов, почти 300 троллейбусов, более 100 трамваев и 17 новых поездов метро. Также ведется работа по ремонту трамвайных путей: за этот год отремонтировано более 20 километров и столько же запланировано на следующий год.

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санкт-петербург, россия, александр беглов, уралтрансмаш