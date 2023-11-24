https://ria.ru/20231124/tigr-1911488166.html

Эксперт рассказал, зачем тигры считают ворон

Эксперт рассказал, зачем тигры считают ворон - РИА Новости, 24.11.2023

Эксперт рассказал, зачем тигры считают ворон

Краснокнижный амурский тигр образно "считает ворон", оценивая не точное количество птиц, а наблюдая за ними, рассказал РИА Новости генеральный директор центра... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T08:27

2023-11-24T08:27

2023-11-24T09:55

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амурская область

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Краснокнижный амурский тигр образно "считает ворон", оценивая не точное количество птиц, а наблюдая за ними, рассказал РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Так он прокомментировал опубликованное нацпарком "Земля леопарда" видео, на котором тигр осматривает территорию с вершины сопки, неспешно делает несколько шагов и ложится отдохнуть: нежится на солнце, расслабленно зевает, умывается. Затем слышится воронье карканье, на которое тигр сначала не обращает внимания, но потом смотрит в сторону звуков, и, привстав, замирает, и наблюдает. "В данном случае тигр оценивал, насколько каждая из ворон может допустить ошибку и быть пойманной им. Ему не нравится, что они едят его пищу, больше даже — что привлекают к нему внимание. Тигр ловит птиц: и фазанов, и рябчиков для еды, а ворон он не ест, хотя может задавить при случае. Но обычно он на них силы не тратит, просто наблюдает", — сказал Арамилев.По его словам, тигр считывает количество добычи. "Хищник может понимать и оценивать объекты по расстоянию — насколько каждый из них ему ближе. Например, при виде кабанов тигр оценивает их количество в целом, а потом из нескольких животных возьмет ближнего и более слабого. Классический счет, как считают большинство специалистов, тиграм недоступен, но определить, допустим, изменение в обстановке он может. То есть если его все время условно кормить пятью котлетами, а потом дать три, то он это заметит и будет требовать добавку", — уточнил эксперт. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России сейчас насчитывается порядка 750 особей, которые обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.

https://ria.ru/20231122/tigr-1911026921.html

https://ria.ru/20230907/tigryata-1894703540.html

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общество, россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев, центр "амурский тигр"