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Марочко рассказал о потерях в ВСУ из-за холодов - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911485313.html
Марочко рассказал о потерях в ВСУ из-за холодов
Марочко рассказал о потерях в ВСУ из-за холодов - РИА Новости, 24.11.2023
Марочко рассказал о потерях в ВСУ из-за холодов
Санитарные потери возросли у ВСУ на купянском направлении из-за ненадлежащего снабжения и условий несения службы во время холодов, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T07:32
2023-11-24T07:32
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
андрей марочко
луганская народная республика
харьковская область
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Санитарные потери возросли у ВСУ на купянском направлении из-за ненадлежащего снабжения и условий несения службы во время холодов, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В лечебные заведения Чугуева и Харькова с окрестностей Купянска начали поступать украинские военнослужащие с тяжелыми формами ОРЗ и других заболеваний, связанных с переохлаждением. Также появились первые пациенты с обморожением конечностей", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что при анамнезе украинские военнослужащие жалуются медикам на некачественную и холодную форму, тяжелые условия несения службы, в частности, на отсутствие ротации. Украинцам приходится нести службу в сырых окопах, снабжение отопительных приборов и топлива на крайне низком уровне. В четверг в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Ольшаны в Харьковской области, уничтожила до 50 военных ВСУ и 10 единиц техники противника. Кроме того, были поражены подразделения 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области.
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россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, андрей марочко, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Марочко рассказал о потерях в ВСУ из-за холодов

Марочко: украинские военные несут потери из-за холодов на Купянском направлении

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Санитарные потери возросли у ВСУ на купянском направлении из-за ненадлежащего снабжения и условий несения службы во время холодов, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В лечебные заведения Чугуева и Харькова с окрестностей Купянска начали поступать украинские военнослужащие с тяжелыми формами ОРЗ и других заболеваний, связанных с переохлаждением. Также появились первые пациенты с обморожением конечностей", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что при анамнезе украинские военнослужащие жалуются медикам на некачественную и холодную форму, тяжелые условия несения службы, в частности, на отсутствие ротации. Украинцам приходится нести службу в сырых окопах, снабжение отопительных приборов и топлива на крайне низком уровне.
В четверг в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Ольшаны в Харьковской области, уничтожила до 50 военных ВСУ и 10 единиц техники противника. Кроме того, были поражены подразделения 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области.
Боевая работа расчета 82-мм миномета Поднос по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Минобороны показало работу минометного расчета на Купянском направлении
07:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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