https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911485313.html

Марочко рассказал о потерях в ВСУ из-за холодов

Марочко рассказал о потерях в ВСУ из-за холодов - РИА Новости, 24.11.2023

Марочко рассказал о потерях в ВСУ из-за холодов

Санитарные потери возросли у ВСУ на купянском направлении из-за ненадлежащего снабжения и условий несения службы во время холодов, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T07:32

2023-11-24T07:32

2023-11-24T07:32

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

вооруженные силы украины

андрей марочко

луганская народная республика

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg

ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Санитарные потери возросли у ВСУ на купянском направлении из-за ненадлежащего снабжения и условий несения службы во время холодов, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В лечебные заведения Чугуева и Харькова с окрестностей Купянска начали поступать украинские военнослужащие с тяжелыми формами ОРЗ и других заболеваний, связанных с переохлаждением. Также появились первые пациенты с обморожением конечностей", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что при анамнезе украинские военнослужащие жалуются медикам на некачественную и холодную форму, тяжелые условия несения службы, в частности, на отсутствие ротации. Украинцам приходится нести службу в сырых окопах, снабжение отопительных приборов и топлива на крайне низком уровне. В четверг в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Ольшаны в Харьковской области, уничтожила до 50 военных ВСУ и 10 единиц техники противника. Кроме того, были поражены подразделения 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области.

https://ria.ru/20231124/minomety-1911483887.html

россия

украина

луганская народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, андрей марочко, луганская народная республика, харьковская область