https://ria.ru/20231124/smi-1911581925.html

Израиль отказался участвовать в испанском форуме по миру в Газе, пишут СМИ

Израиль отказался участвовать в испанском форуме по миру в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2023

Израиль отказался участвовать в испанском форуме по миру в Газе, пишут СМИ

Израиль отказался участвовать в форуме Союза для Средиземноморья, на котором Испания хотела обсудить установление мира в секторе Газа, сообщило испанское... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:52

2023-11-24T13:52

2023-11-24T14:05

в мире

израиль

средиземноморье

испания

педро санчес

александер де кро

биньямин нетаньяху

евросоюз

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Израиль отказался участвовать в форуме Союза для Средиземноморья, на котором Испания хотела обсудить установление мира в секторе Газа, сообщило испанское издание Razon. Как отмечается, Испания хотела превратить форум Союза для Средиземноморья, который состоится в понедельник в Барселоне, в саммит по установлению мира между Израилем и Палестиной. "(Встреча - ред.) рискует превратиться в очередной международный форум, где арабские государства атакуют Израиль... Израиль не намерен участвовать во встрече", - приводит издание слова неназванных израильских дипломатических источников. Газета отмечает, что Израиль отказался от участия сразу после официальной встречи испанского и израильского премьеров Педро Санчеса и Биньямина Нетаньяху. Санчес находится с визитом на Ближнем Востоке вместе с бельгийским коллегой Александером Де Кроо, они провели встречу с Нетаньяху. В ходе нее Санчес заявил, что палестинские власти должны взять Газу под свой контроль, а мировое сообщество должно как можно скорее организовать международную мирную конференцию. Союз для Средиземноморья - межгосударственная организация, созданная для продвижения стабильности и процветания в странах Средиземноморья. В него входит 43 государства, включая 27 членов ЕС, государства Магриба и Ближнего Востока.

https://ria.ru/20231124/tsakhal-1911578383.html

израиль

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в мире, израиль, средиземноморье, испания, педро санчес, александер де кро, биньямин нетаньяху, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году