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В Совфеде начали тестировать отечественные смартфоны - РИА Новости, 24.11.2023
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06:14 24.11.2023 (обновлено: 10:36 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/smartfony-1911482013.html
В Совфеде начали тестировать отечественные смартфоны
В Совфеде начали тестировать отечественные смартфоны - РИА Новости, 24.11.2023
В Совфеде начали тестировать отечественные смартфоны
В Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на операционной системе "Аврора", рассказал РИА Новости сенатор Артём Шейкин, отметив, что... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T06:14
2023-11-24T10:36
общество
технологии
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на операционной системе "Аврора", рассказал РИА Новости сенатор Артём Шейкин, отметив, что скорость работы системы приемлемая, заряд батарея держит на протяжении нескольких дней, но для полноценного перехода на неё недостаточно базовых приложений. "Сейчас мною тестируются смартфоны отечественной разработки компании Аквариус на российской ОС "Аврора" моделей NS M11 и M12 (в защищённом корпусе). Данные устройства имеют важное в современном цифровом мире конкурентное преимущество, по сравнению с наиболее известными телефонами зарубежных компаний, а именно обладают защищенной системой для обмена и хранения данных", - сказал Шейкин. Сенатор отметил, что тестируются смартфоны и других компаний. При этом он подчеркнул, что M11 имеет такие же технические характеристики, как и в M12, однако M12 имеет влагозащиту по стандарту IP68, то есть, устройство способно выдержать погружение под воду на глубину до шести метров на протяжении 30 минут. Шейкин также добавил, что количества приложений, которые можно установить на устройства, "недостаточно для полноценного перехода на отечественную ОС "Аврора". "К примеру, отсутствуют общедоступные мессенджеры, которыми пользуются родственники и друзья. Данный факт требует использовать второй незащищённый смартфон для связи с близкими людьми", - подчеркнул парламентарий. По словам Шейкина, модель смартфона, тестируемая им, "приемлема" для решения базовых ежедневных задач. "Батарея держит заряд на протяжении нескольких дней, имеется быстрая беспроводная зарядка, оперативной памяти хватает для комфортного исполнения приложений, внутреннее хранилище позволяет сохранять все необходимые файлы, скорость работы и запуска приложений приемлема", - заключил Шейкин. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в палате тестируют планшеты и смартфоны на отечественной операционной системе "Аврора", она защищена от утечки информации, однако приложения требуют доработки.
https://ria.ru/20231113/megafon-1909029209.html
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Российский смартфон на операционной системе "Аврора"
Российский смартфон на операционной системе "Аврора"
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общество, технологии, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Технологии, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
В Совфеде начали тестировать отечественные смартфоны

В Совфеде начали тестировать отечественные смартфоны и скорость ОС "Аврора"

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на операционной системе "Аврора", рассказал РИА Новости сенатор Артём Шейкин, отметив, что скорость работы системы приемлемая, заряд батарея держит на протяжении нескольких дней, но для полноценного перехода на неё недостаточно базовых приложений.
«
"Сейчас мною тестируются смартфоны отечественной разработки компании Аквариус на российской ОС "Аврора" моделей NS M11 и M12 (в защищённом корпусе). Данные устройства имеют важное в современном цифровом мире конкурентное преимущество, по сравнению с наиболее известными телефонами зарубежных компаний, а именно обладают защищенной системой для обмена и хранения данных", - сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что тестируются смартфоны и других компаний. При этом он подчеркнул, что M11 имеет такие же технические характеристики, как и в M12, однако M12 имеет влагозащиту по стандарту IP68, то есть, устройство способно выдержать погружение под воду на глубину до шести метров на протяжении 30 минут.
Шейкин также добавил, что количества приложений, которые можно установить на устройства, "недостаточно для полноценного перехода на отечественную ОС "Аврора".
"К примеру, отсутствуют общедоступные мессенджеры, которыми пользуются родственники и друзья. Данный факт требует использовать второй незащищённый смартфон для связи с близкими людьми", - подчеркнул парламентарий.
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По словам Шейкина, модель смартфона, тестируемая им, "приемлема" для решения базовых ежедневных задач.
"Батарея держит заряд на протяжении нескольких дней, имеется быстрая беспроводная зарядка, оперативной памяти хватает для комфортного исполнения приложений, внутреннее хранилище позволяет сохранять все необходимые файлы, скорость работы и запуска приложений приемлема", - заключил Шейкин.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в палате тестируют планшеты и смартфоны на отечественной операционной системе "Аврора", она защищена от утечки информации, однако приложения требуют доработки.
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