https://ria.ru/20231124/sk-1911534954.html

В Норильске нашли детей, потушивших Вечный огонь на площади

В Норильске нашли детей, потушивших Вечный огонь на площади - РИА Новости, 24.11.2023

В Норильске нашли детей, потушивших Вечный огонь на площади

Правоохранители нашли подростков, потушивших пять дней назад Вечный огонь на площади в Норильске на севере Красноярского края, сообщает региональный главк СК в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:57

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2023-11-24T11:58

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КРАСНОЯРСК, 24 ноя - РИА Новости. Правоохранители нашли подростков, потушивших пять дней назад Вечный огонь на площади в Норильске на севере Красноярского края, сообщает региональный главк СК в Telegram. Ранее сообщалась, что в полицию Норильска поступило заявление от директора муниципального учреждения о том, что на Площади Памяти Героев несовершеннолетние потушили пламя Вечного огня. По данному факту начата процессуальная проверка на предмет осквернения символов воинской славы России. В ведомстве сообщили, что камеры видеонаблюдения запечатлели, как подростки тушат пламя и убегают. Следователи отметили, что сам инцидент произошел 19 ноября. В региональном управлении МВД заявили, что сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают во всех учебных заведениях города для установления личностей несовершеннолетних. "Подростки установлены - им 10 и 11 лет", - говорится в сообщении. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий подростков.

https://ria.ru/20231116/podzhog-1909913750.html

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Несовершеннолетние потушили пламя Вечного огня в Норильске Несовершеннолетние потушили пламя Вечного огня в Норильске 2023-11-24T11:57 true PT1M01S

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происшествия, норильск, красноярский край, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество, дети