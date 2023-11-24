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В Норильске нашли детей, потушивших Вечный огонь на площади
В Норильске нашли детей, потушивших Вечный огонь на площади - РИА Новости, 24.11.2023
В Норильске нашли детей, потушивших Вечный огонь на площади
Правоохранители нашли подростков, потушивших пять дней назад Вечный огонь на площади в Норильске на севере Красноярского края, сообщает региональный главк СК в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:57
2023-11-24T11:57
2023-11-24T11:58
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КРАСНОЯРСК, 24 ноя - РИА Новости. Правоохранители нашли подростков, потушивших пять дней назад Вечный огонь на площади в Норильске на севере Красноярского края, сообщает региональный главк СК в Telegram. Ранее сообщалась, что в полицию Норильска поступило заявление от директора муниципального учреждения о том, что на Площади Памяти Героев несовершеннолетние потушили пламя Вечного огня. По данному факту начата процессуальная проверка на предмет осквернения символов воинской славы России. В ведомстве сообщили, что камеры видеонаблюдения запечатлели, как подростки тушат пламя и убегают. Следователи отметили, что сам инцидент произошел 19 ноября. В региональном управлении МВД заявили, что сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают во всех учебных заведениях города для установления личностей несовершеннолетних. "Подростки установлены - им 10 и 11 лет", - говорится в сообщении. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий подростков.
https://ria.ru/20231116/podzhog-1909913750.html
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Несовершеннолетние потушили пламя Вечного огня в Норильске
Несовершеннолетние потушили пламя Вечного огня в Норильске
2023-11-24T11:57
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происшествия, норильск, красноярский край, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество, дети
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Дети
В Норильске нашли детей, потушивших Вечный огонь на площади
СК: потушившие Вечный огонь на площади в Норильске дети найдены