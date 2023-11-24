https://ria.ru/20231124/sharlot-1911688397.html

Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с певцом Шарлотом

Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с певцом Шарлотом - РИА Новости, 24.11.2023

Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с певцом Шарлотом

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признался, что он не знает, кто такой Эдуард Шарлот. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:40

2023-11-24T17:40

2023-11-24T17:53

шоубиз

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новости культуры

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признался, что он не знает, кто такой Эдуард Шарлот. "Я даже не знаю, кто это", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за злоключениями певца Шарлота. Ранее суд в Петербурге назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте. Певец был задержан в аэропорту "Пулково", куда прилетел из Еревана, за административные правонарушения по статьям о дискредитации ВС РФ, мелком хулиганстве и умышленной порче паспорта. Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения. В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В среду в аэропорту "Пулково" его встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт, соответствующую видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

https://ria.ru/20231122/sharlot-1911185138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эдуард шарлот, дмитрий песков, новости культуры, москва