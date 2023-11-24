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Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с певцом Шарлотом - РИА Новости, 24.11.2023
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Шоубиз
 
17:40 24.11.2023 (обновлено: 17:53 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/sharlot-1911688397.html
Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с певцом Шарлотом
Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с певцом Шарлотом - РИА Новости, 24.11.2023
Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с певцом Шарлотом
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признался, что он не знает, кто такой Эдуард Шарлот. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:40
2023-11-24T17:53
шоубиз
эдуард шарлот
дмитрий песков
новости культуры
москва
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признался, что он не знает, кто такой Эдуард Шарлот. "Я даже не знаю, кто это", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за злоключениями певца Шарлота. Ранее суд в Петербурге назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте. Певец был задержан в аэропорту "Пулково", куда прилетел из Еревана, за административные правонарушения по статьям о дискредитации ВС РФ, мелком хулиганстве и умышленной порче паспорта. Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения. В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В среду в аэропорту "Пулково" его встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт, соответствующую видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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эдуард шарлот, дмитрий песков, новости культуры, москва
Шоубиз, Эдуард Шарлот, Дмитрий Песков, Новости культуры, Москва
Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с певцом Шарлотом

Песков признался, что не в курсе, кто такой Шарлот

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признался, что он не знает, кто такой Эдуард Шарлот.
«
"Я даже не знаю, кто это", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за злоключениями певца Шарлота.
Ранее суд в Петербурге назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте. Певец был задержан в аэропорту "Пулково", куда прилетел из Еревана, за административные правонарушения по статьям о дискредитации ВС РФ, мелком хулиганстве и умышленной порче паспорта.
Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.
В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В среду в аэропорту "Пулково" его встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт, соответствующую видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского
22 ноября, 20:41
 
ШоубизЭдуард ШарлотДмитрий ПесковНовости культурыМосква
 
 
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