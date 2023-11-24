Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4 - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/sakhalin-1911488752.html
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4 - РИА Новости, 24.11.2023
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4
Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали специалисты в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T08:38
2023-11-24T08:38
происшествия
сахалин
елена семенова
российская академия наук
землетрясение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали специалисты в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 3,4 произошло 24 ноября в 15.28 (7.28 мск) в центральной части Сахалина. Эпицентр находился в 11 километрах восточнее села Пильво Смирныховского района. Очаг подземных толчков располагался на глубине 3 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы, землетрясение силой до трех баллов ощутили жители села Онор Смирныховского района.
https://ria.ru/20231124/zemletryasenie-1911483115.html
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалин, елена семенова, российская академия наук, землетрясение
Происшествия, Сахалин, Елена Семенова, Российская академия наук, Землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4

Семенова: на Сахалине специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали специалисты в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН.
«
"Землетрясение магнитудой 3,4 произошло 24 ноября в 15.28 (7.28 мск) в центральной части Сахалина. Эпицентр находился в 11 километрах восточнее села Пильво Смирныховского района. Очаг подземных толчков располагался на глубине 3 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По словам собеседницы, землетрясение силой до трех баллов ощутили жители села Онор Смирныховского района.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
На севере Бурятии произошло землетрясение
06:55
 
ПроисшествияСахалинЕлена СеменоваРоссийская академия наукЗемлетрясение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала