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На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4 - РИА Новости, 24.11.2023
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4
Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали специалисты в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T08:38
2023-11-24T08:38
2023-11-24T08:38
происшествия
сахалин
елена семенова
российская академия наук
землетрясение
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали специалисты в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 3,4 произошло 24 ноября в 15.28 (7.28 мск) в центральной части Сахалина. Эпицентр находился в 11 километрах восточнее села Пильво Смирныховского района. Очаг подземных толчков располагался на глубине 3 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы, землетрясение силой до трех баллов ощутили жители села Онор Смирныховского района.
https://ria.ru/20231124/zemletryasenie-1911483115.html
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происшествия, сахалин, елена семенова, российская академия наук, землетрясение
Происшествия, Сахалин, Елена Семенова, Российская академия наук, Землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4
Семенова: на Сахалине специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4