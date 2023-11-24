https://ria.ru/20231124/sakhalin-1911488752.html

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4 - РИА Новости, 24.11.2023

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4

Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали специалисты в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T08:38

2023-11-24T08:38

2023-11-24T08:38

происшествия

сахалин

елена семенова

российская академия наук

землетрясение

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали специалисты в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 3,4 произошло 24 ноября в 15.28 (7.28 мск) в центральной части Сахалина. Эпицентр находился в 11 километрах восточнее села Пильво Смирныховского района. Очаг подземных толчков располагался на глубине 3 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы, землетрясение силой до трех баллов ощутили жители села Онор Смирныховского района.

https://ria.ru/20231124/zemletryasenie-1911483115.html

сахалин

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происшествия, сахалин, елена семенова, российская академия наук, землетрясение