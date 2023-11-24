Рейтинг@Mail.ru
Путин выступит на Всемирном русском народном соборе, подтвердили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:13 24.11.2023 (обновлено: 17:24 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/putin-1911678397.html
Путин выступит на Всемирном русском народном соборе, подтвердили в Кремле
Путин выступит на Всемирном русском народном соборе, подтвердили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2023
Путин выступит на Всемирном русском народном соборе, подтвердили в Кремле
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:13
2023-11-24T17:24
религия
владимир путин
дмитрий песков
всемирный русский народный собор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе (ВРНС)."Там действительно Путин выступит", - сказал Песков журналистам.На просьбу прокомментировать появляющиеся заявления о том, что это будет программное выступление, Песков отметил, что "каждое выступление Путина очень важное".
https://ria.ru/20231115/otedelenie-1909663347.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий песков, всемирный русский народный собор
Религия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Всемирный русский народный собор
Путин выступит на Всемирном русском народном соборе, подтвердили в Кремле

Песков: Путин выступит на Всемирном русском народном соборе

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).
"Там действительно Путин выступит", - сказал Песков журналистам.
На просьбу прокомментировать появляющиеся заявления о том, что это будет программное выступление, Песков отметил, что "каждое выступление Путина очень важное".
Калужская область - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Отделение Всемирного русского народного собора создали в Калужской области
15 ноября, 18:16
 
РелигияВладимир ПутинДмитрий ПесковВсемирный русский народный собор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала