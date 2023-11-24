https://ria.ru/20231124/putin-1911678397.html
Путин выступит на Всемирном русском народном соборе, подтвердили в Кремле
Путин выступит на Всемирном русском народном соборе, подтвердили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2023
Путин выступит на Всемирном русском народном соборе, подтвердили в Кремле
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:13
2023-11-24T17:13
2023-11-24T17:24
религия
владимир путин
дмитрий песков
всемирный русский народный собор
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе (ВРНС)."Там действительно Путин выступит", - сказал Песков журналистам.На просьбу прокомментировать появляющиеся заявления о том, что это будет программное выступление, Песков отметил, что "каждое выступление Путина очень важное".
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владимир путин, дмитрий песков, всемирный русский народный собор
Религия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Всемирный русский народный собор
Путин выступит на Всемирном русском народном соборе, подтвердили в Кремле
Песков: Путин выступит на Всемирном русском народном соборе
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).
"Там действительно Путин выступит", - сказал Песков журналистам.
На просьбу прокомментировать появляющиеся заявления о том, что это будет программное выступление, Песков отметил, что "каждое выступление Путина очень важное".
Отделение Всемирного русского народного собора создали в Калужской области