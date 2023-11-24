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Путин поручил правительству облегчить доступ ученым к суперкомпьютерам - РИА Новости, 24.11.2023
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16:10 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/putin-1911658673.html
Путин поручил правительству облегчить доступ ученым к суперкомпьютерам
Путин поручил правительству облегчить доступ ученым к суперкомпьютерам - РИА Новости, 24.11.2023
Путин поручил правительству облегчить доступ ученым к суперкомпьютерам
Президент России Владимир Путин поручил правительству, Российской академии наук и альянсу в сфере искусственного интеллекта предложить механизм, который... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:10
2023-11-24T16:10
технологии
россия
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству, Российской академии наук и альянсу в сфере искусственного интеллекта предложить механизм, который обеспечит доступ российских ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам, особые льготы должны получить аспиранты, студенты, школьники, которые уже занимаются научной деятельностью в области ИИ. "Прошу правительство, альянс, Российскую академию наук предложить механизм, который обеспечит доступ отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам, особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой должны получить аспиранты, студенты, школьники, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
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технологии, россия, владимир путин, российская академия наук
Технологии, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук
Путин поручил правительству облегчить доступ ученым к суперкомпьютерам

Путин поручил правительству создать механизм доступа ученых к суперкомпьютерам

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству, Российской академии наук и альянсу в сфере искусственного интеллекта предложить механизм, который обеспечит доступ российских ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам, особые льготы должны получить аспиранты, студенты, школьники, которые уже занимаются научной деятельностью в области ИИ.
«
"Прошу правительство, альянс, Российскую академию наук предложить механизм, который обеспечит доступ отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам, особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой должны получить аспиранты, студенты, школьники, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
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