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В Мурманской области рассказали об обстановке на закрытом пункте пропуска - РИА Новости, 24.11.2023
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16:09 24.11.2023 (обновлено: 16:30 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/punkt-1911658181.html
В Мурманской области рассказали об обстановке на закрытом пункте пропуска
В Мурманской области рассказали об обстановке на закрытом пункте пропуска - РИА Новости, 24.11.2023
В Мурманской области рассказали об обстановке на закрытом пункте пропуска
Обстановка на закрытом в пятницу КПП "Салла" в Мурманской области, где очереди на пересечение границы с Финляндией ожидали сотни мигрантов, урегулирована, 200... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:09
2023-11-24T16:30
мурманская область
санкт-петербург
финляндия
андрей чибис
общество
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МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Обстановка на закрытом в пятницу КПП "Салла" в Мурманской области, где очереди на пересечение границы с Финляндией ожидали сотни мигрантов, урегулирована, 200 человек будут отправлены автобусами в Санкт-Петербург, 55 перевезут к открытому пункту пропуска на севере региона, сообщил губернатор Андрей Чибис.С пятницы по решению Финляндии на всей российско-финляндской границе остался только один открытый пункт — МАПП "Лотта" в Кольском районе Мурманской области."На КПП "Салла" в Кандалакшском районе ситуация полностью урегулирована: 58 человек успели вчера (в четверг) пересечь границу с Финляндией до полного закрытия КПП "Салла", 55 иностранных граждан будут перевезены оттуда к единственному в России открытому КПП с Финляндией — МАПП "Лотта" в Кольском районе", - сообщил Чибис.Он также отметил, что для почти 200 иностранцев организовали автобусы до Санкт-Петербурга как ближайшего крупного транспортного центра, так как эти люди решили остаться в России. У них, по словам Чибиса, есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране."В Кольском районе на МАПП "Лотта" ситуация под контролем. Вместе с правоохранительными органами приняты все необходимые меры", - отметил губернатор.
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мурманская область, санкт-петербург, финляндия, андрей чибис, общество
Мурманская область, Санкт-Петербург, Финляндия, Андрей Чибис, Общество
В Мурманской области рассказали об обстановке на закрытом пункте пропуска

Чибис: 55 иностранцев перевезут к открытому КПП между РФ и Финляндией

© AFP 2023 / Lehtikuva / Jussi NukarОбстановка на КПП "Салла" в Мурманской области
Обстановка на КПП Салла в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / Lehtikuva / Jussi Nukar
Обстановка на КПП "Салла" в Мурманской области
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Обстановка на закрытом в пятницу КПП "Салла" в Мурманской области, где очереди на пересечение границы с Финляндией ожидали сотни мигрантов, урегулирована, 200 человек будут отправлены автобусами в Санкт-Петербург, 55 перевезут к открытому пункту пропуска на севере региона, сообщил губернатор Андрей Чибис.
С пятницы по решению Финляндии на всей российско-финляндской границе остался только один открытый пункт — МАПП "Лотта" в Кольском районе Мурманской области.
"На КПП "Салла" в Кандалакшском районе ситуация полностью урегулирована: 58 человек успели вчера (в четверг) пересечь границу с Финляндией до полного закрытия КПП "Салла", 55 иностранных граждан будут перевезены оттуда к единственному в России открытому КПП с Финляндией — МАПП "Лотта" в Кольском районе", - сообщил Чибис.
Он также отметил, что для почти 200 иностранцев организовали автобусы до Санкт-Петербурга как ближайшего крупного транспортного центра, так как эти люди решили остаться в России. У них, по словам Чибиса, есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране.
"В Кольском районе на МАПП "Лотта" ситуация под контролем. Вместе с правоохранительными органами приняты все необходимые меры", - отметил губернатор.
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Мурманская областьСанкт-ПетербургФинляндияАндрей ЧибисОбщество
 
 
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