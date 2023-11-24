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Иосиф Пригожин объяснил новый взлет популярности Кати Лель
Иосиф Пригожин объяснил новый взлет популярности Кати Лель - РИА Новости, 24.11.2023
Иосиф Пригожин объяснил новый взлет популярности Кати Лель
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" объяснил новый рост популярности певицы Кати Лель на фоне возросшего интереса у зарубежных слушателей к ее... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:12
2023-11-24T15:12
2023-11-24T15:32
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" объяснил новый рост популярности певицы Кати Лель на фоне возросшего интереса у зарубежных слушателей к ее хиту "Мой мармеладный"."Популярность такого рода — это как молния — один раз прошла, и о ней забыли. Скорее всего, Катя задумала какой-то поворот сейчас, который ей позволит снова раскрутиться, если не в нашей стране, то на иностранных платформах", — считает Пригожин.По его словам, у зарубежной публики вызывают интерес нестандартные образы и исполнение. "Группа "Тату", Витас, Катя Лель и им подобные — все это необычные исполнители, рядовыми их точно не назвать. Именно это и является формулой успеха этих звезд", — пояснил продюсер.Ранее сама певица подтвердила, что успех хита "Мой мармеладный" привел к интересу "самых известных мировых лейблов", которые звонят ей и предлагают взаимное сотрудничество.Трек "Мой мармеладный" Максима Фадеева, который исполнила Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина), вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов. В ноябре 2023 года он неожиданно стал "вирусным" в TikTok. Западные блогеры и пользователи начали записывать ролики, напевая "Джага-джага" и танцуя в меховых шапках и шубах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иосиф пригожин, витас, максим фадеев, технологии, tiktok, тату, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Витас, Максим Фадеев, Технологии, TikTok, Тату, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Иосиф Пригожин объяснил новый взлет популярности Кати Лель
Иосиф Пригожин считает, что Катя Лель неслучайно стала снова популярной