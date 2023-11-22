https://ria.ru/20231122/lel-1910942109.html
Катя Лель рассказала о предложениях сотрудничества мировых лейблов
Катя Лель рассказала о предложениях сотрудничества мировых лейблов - РИА Новости, 22.11.2023
Катя Лель рассказала о предложениях сотрудничества мировых лейблов
Певица Катя Лель (Екатерина Чупринина) сообщила РИА Новости, что успех хита "Мой мармеладный" привел к интересу "самых известных мировых лейблов", которые... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:14
2023-11-22T00:14
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Певица Катя Лель (Екатерина Чупринина) сообщила РИА Новости, что успех хита "Мой мармеладный" привел к интересу "самых известных мировых лейблов", которые звонят ей и предлагают взаимное сотрудничество. Трек "Мой мармеладный" Максима Фадеева, который исполнила Катя Лель, вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытаются повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы. "Сегодня нам уже звонили самые известные лейблы мирового масштаба и хотят взаимного сотрудничества, что очень радует", - сказала артистка. Певица также поделилась своими творческими планами. По ее словам, в следующем году она отметит свой 50-летний юбилей концертом в Крокус Сити Холле. "Планы у нас гигантские… Буквально 1 декабря выйдет новый трек… В следующем году у меня будет юбилейный концерт в Крокус Сити Холле и 30 лет творческой деятельности - шикарные события", - сказала Лель. Она добавила, что уже сейчас начинает масштабную подготовку к этим "красивым событиям".
https://ria.ru/20231122/khit-1910941966.html
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максим фадеев, культура, россия
Культура, Максим Фадеев, Культура, Россия
Катя Лель рассказала о предложениях сотрудничества мировых лейблов
Катя Лель: самые известные мировые лейблы предлагают взаимное сотрудничество
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Певица Катя Лель (Екатерина Чупринина) сообщила РИА Новости, что успех хита "Мой мармеладный" привел к интересу "самых известных мировых лейблов", которые звонят ей и предлагают взаимное сотрудничество.
Трек "Мой мармеладный" Максима Фадеева
, который исполнила Катя Лель, вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытаются повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.
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"Сегодня нам уже звонили самые известные лейблы мирового масштаба и хотят взаимного сотрудничества, что очень радует", - сказала артистка.
Певица также поделилась своими творческими планами. По ее словам, в следующем году она отметит свой 50-летний юбилей концертом в Крокус Сити Холле
.
"Планы у нас гигантские… Буквально 1 декабря выйдет новый трек… В следующем году у меня будет юбилейный концерт в Крокус Сити Холле и 30 лет творческой деятельности - шикарные события", - сказала Лель.
Она добавила, что уже сейчас начинает масштабную подготовку к этим "красивым событиям".
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