https://ria.ru/20231122/lel-1910942109.html

Катя Лель рассказала о предложениях сотрудничества мировых лейблов

Катя Лель рассказала о предложениях сотрудничества мировых лейблов - РИА Новости, 22.11.2023

Катя Лель рассказала о предложениях сотрудничества мировых лейблов

Певица Катя Лель (Екатерина Чупринина) сообщила РИА Новости, что успех хита "Мой мармеладный" привел к интересу "самых известных мировых лейблов", которые... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T00:14

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культура

максим фадеев

культура

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Певица Катя Лель (Екатерина Чупринина) сообщила РИА Новости, что успех хита "Мой мармеладный" привел к интересу "самых известных мировых лейблов", которые звонят ей и предлагают взаимное сотрудничество. Трек "Мой мармеладный" Максима Фадеева, который исполнила Катя Лель, вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытаются повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы. "Сегодня нам уже звонили самые известные лейблы мирового масштаба и хотят взаимного сотрудничества, что очень радует", - сказала артистка. Певица также поделилась своими творческими планами. По ее словам, в следующем году она отметит свой 50-летний юбилей концертом в Крокус Сити Холле. "Планы у нас гигантские… Буквально 1 декабря выйдет новый трек… В следующем году у меня будет юбилейный концерт в Крокус Сити Холле и 30 лет творческой деятельности - шикарные события", - сказала Лель. Она добавила, что уже сейчас начинает масштабную подготовку к этим "красивым событиям".

https://ria.ru/20231122/khit-1910941966.html

https://ria.ru/20231116/kultura-1909829389.html

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максим фадеев, культура, россия