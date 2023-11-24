https://ria.ru/20231124/poteri-1911482167.html
Платим за невежество. В Германии заявили о "потерях" из-за России
Платим за невежество. В Германии заявили о "потерях" из-за России - РИА Новости, 24.11.2023
Платим за невежество. В Германии заявили о "потерях" из-за России
Западные лидеры глубоко заблуждаются во мнении о доминирующем положении США и Европы в мире, Россия и Китай уже лишают Запад союзников на Глобальном Юге, заявил РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T06:29
2023-11-24T06:29
2023-11-24T12:11
специальная военная операция на украине
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россия
сша
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вольфганг мюнхау
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Западные лидеры глубоко заблуждаются во мнении о доминирующем положении США и Европы в мире, Россия и Китай уже лишают Запад союзников на Глобальном Юге, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman."Запад теряет союзников среди внеблоковых государств. <...> Китай стал главным инвестором в Чили. Китай и Россия крайне активны в Африке. Эти страны (Глобального Юга. — Прим. ред.) больше не играют за нас", — предупредил обозреватель.По его мнению, Владимир Путин нашел в китайском лидере Си Цзиньпине "партнера" по борьбе с США и их союзниками.Одной из причин провала западной дипломатии Мюнхау назвал санкционную политику: она вызвала негативную реакцию не только в странах, попавших под рестрикции, но и в государствах Глобального Юга. Антироссийские меры не просто отталкивают от Запада другие страны, но еще и не работают: в частности, неэффективными оказались потолок цен на нефть, заметил журналист.А "высокомерие и невежество" Запада могут привести к поражению на всех фронтах: на Украине, в Израиле и в экономической борьбе с Китаем, полагает он."Доля Запада в мировой экономике стабильно падает. <...> Не уменьшается только наше эго — и наше ощущение, что это мы <...> все еще управляем миром", — заключил Мюнхау.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911472905.html
https://ria.ru/20231123/peskov-1911322969.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Китай, Вольфганг Мюнхау, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Африка, Чили, Украина, Израиль, Санкции в отношении России, Европа, Германия
Платим за невежество. В Германии заявили о "потерях" из-за России
NS: Россия и Китай активно отбирают у Запада союзников на Глобальном Юге
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Западные лидеры глубоко заблуждаются во мнении о доминирующем положении США и Европы в мире, Россия и Китай уже лишают Запад союзников на Глобальном Юге, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье
для британского издания New Statesman.
"Запад теряет союзников среди внеблоковых государств. <...> Китай стал главным инвестором в Чили. Китай и Россия крайне активны в Африке. Эти страны (Глобального Юга. — Прим. ред.) больше не играют за нас", — предупредил обозреватель.
По его мнению, Владимир Путин нашел в китайском лидере Си Цзиньпине "партнера" по борьбе с США и их союзниками.
Одной из причин провала западной дипломатии Мюнхау назвал санкционную политику: она вызвала негативную реакцию не только в странах, попавших под рестрикции, но и в государствах Глобального Юга.
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Антироссийские меры не просто отталкивают от Запада другие страны, но еще и не работают: в частности, неэффективными оказались потолок цен на нефть, заметил журналист.
А "высокомерие и невежество" Запада могут привести к поражению на всех фронтах: на Украине, в Израиле и в экономической борьбе с Китаем, полагает он.
«
"Доля Запада в мировой экономике стабильно падает. <...> Не уменьшается только наше эго — и наше ощущение, что это мы <...> все еще управляем миром", — заключил Мюнхау.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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