Рейтинг@Mail.ru
Платим за невежество. В Германии заявили о "потерях" из-за России - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 24.11.2023 (обновлено: 12:11 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/poteri-1911482167.html
Платим за невежество. В Германии заявили о "потерях" из-за России
Платим за невежество. В Германии заявили о "потерях" из-за России - РИА Новости, 24.11.2023
Платим за невежество. В Германии заявили о "потерях" из-за России
Западные лидеры глубоко заблуждаются во мнении о доминирующем положении США и Европы в мире, Россия и Китай уже лишают Запад союзников на Глобальном Юге, заявил РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T06:29
2023-11-24T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
китай
вольфганг мюнхау
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_60bebdc7d679b951bb39c0c8aad2ebe1.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Западные лидеры глубоко заблуждаются во мнении о доминирующем положении США и Европы в мире, Россия и Китай уже лишают Запад союзников на Глобальном Юге, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman."Запад теряет союзников среди внеблоковых государств. &lt;...&gt; Китай стал главным инвестором в Чили. Китай и Россия крайне активны в Африке. Эти страны (Глобального Юга. — Прим. ред.) больше не играют за нас", — предупредил обозреватель.По его мнению, Владимир Путин нашел в китайском лидере Си Цзиньпине "партнера" по борьбе с США и их союзниками.Одной из причин провала западной дипломатии Мюнхау назвал санкционную политику: она вызвала негативную реакцию не только в странах, попавших под рестрикции, но и в государствах Глобального Юга. Антироссийские меры не просто отталкивают от Запада другие страны, но еще и не работают: в частности, неэффективными оказались потолок цен на нефть, заметил журналист.А "высокомерие и невежество" Запада могут привести к поражению на всех фронтах: на Украине, в Израиле и в экономической борьбе с Китаем, полагает он.&quot;Доля Запада в мировой экономике стабильно падает. &lt;...&gt; Не уменьшается только наше эго — и наше ощущение, что это мы &lt;...&gt; все еще управляем миром&quot;, — заключил Мюнхау.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911472905.html
https://ria.ru/20231123/peskov-1911322969.html
россия
сша
китай
африка
чили
украина
израиль
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_bcca48ef98c1798ed53fd747319595bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, вольфганг мюнхау, владимир путин, си цзиньпин, африка, чили, украина, израиль, санкции в отношении россии, европа, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Китай, Вольфганг Мюнхау, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Африка, Чили, Украина, Израиль, Санкции в отношении России, Европа, Германия
Платим за невежество. В Германии заявили о "потерях" из-за России

NS: Россия и Китай активно отбирают у Запада союзников на Глобальном Юге

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Западные лидеры глубоко заблуждаются во мнении о доминирующем положении США и Европы в мире, Россия и Китай уже лишают Запад союзников на Глобальном Юге, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.
"Запад теряет союзников среди внеблоковых государств. <...> Китай стал главным инвестором в Чили. Китай и Россия крайне активны в Африке. Эти страны (Глобального Юга. — Прим. ред.) больше не играют за нас", — предупредил обозреватель.
По его мнению, Владимир Путин нашел в китайском лидере Си Цзиньпине "партнера" по борьбе с США и их союзниками.
Одной из причин провала западной дипломатии Мюнхау назвал санкционную политику: она вызвала негативную реакцию не только в странах, попавших под рестрикции, но и в государствах Глобального Юга.
Вид на здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
В США рассказали о "необходимых жертвах" ради мира с Россией
02:05
Антироссийские меры не просто отталкивают от Запада другие страны, но еще и не работают: в частности, неэффективными оказались потолок цен на нефть, заметил журналист.
А "высокомерие и невежество" Запада могут привести к поражению на всех фронтах: на Украине, в Израиле и в экономической борьбе с Китаем, полагает он.
«

"Доля Запада в мировой экономике стабильно падает. <...> Не уменьшается только наше эго — и наше ощущение, что это мы <...> все еще управляем миром", — заключил Мюнхау.

Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Песков прокомментировал попытки давления США на Россию и Китай
Вчера, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКитайВольфганг МюнхауВладимир ПутинСи ЦзиньпинАфрикаЧилиУкраинаИзраильСанкции в отношении РоссииЕвропаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала