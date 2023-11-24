https://ria.ru/20231124/peregovory-1911697304.html
СМИ: США и ФРГ вынуждают Зеленского пойти на переговоры с Россией
СМИ: США и ФРГ вынуждают Зеленского пойти на переговоры с Россией - РИА Новости, 24.11.2023
СМИ: США и ФРГ вынуждают Зеленского пойти на переговоры с Россией
США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с Россией, пишет Bild. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:59
2023-11-24T17:59
2023-11-24T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
сша
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с Россией, пишет Bild."Зеленский должен сам осознать, что так продолжаться дальше уже не может. Без каких-либо подсказок со стороны. Он должен сам обратиться к народу и объяснить, что переговоры необходимы", — цитирует издание источник в правительстве ФРГ.Отмечается, что для этой цели Берлин и Вашингтон могут начать сокращать поставки вооружений Киеву до такой степени, что ВСУ смогут только обороняться, но не наступать.В администрации США признают, что объемы помощи Украине уменьшаются из-за исчерпания согласованных конгрессом денег.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Владимира Путина, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.Как указывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Украина была готова заключить мир с Россией, давала письменные предложения, и Москва их в принципе одобрила, но под нажимом США Киев пошел на попятную.В начале октября Путин сообщил, что ВСУ с июня потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, по данным министра обороны Сергея Шойгу, потери украинских войск составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.
https://ria.ru/20231124/oruzhie-1911672654.html
https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911633189.html
россия
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_89:0:2704:1961_1920x0_80_0_0_1616decb6a3b738c30e53f7bff7329c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, сша, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
СМИ: США и ФРГ вынуждают Зеленского пойти на переговоры с Россией
Bild: США и Германия принуждают Зеленского к переговорам с Россией