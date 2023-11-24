Главы МИД Белоруссии и Армении по телефону обсудили итоги саммита ОДКБ
Алейник и Мирзоян условились о взаимодействии в интеграционных объединениях
МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии Сергей Алейник и Армении Арарат Мирзоян провели телефонный разговор об итогах саммита ОДКБ, условились поддерживать взаимодействие в рамках интеграционных объединений, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Алейник предметно проинформировал армянского коллегу об итогах прошедших в Минске мероприятий по линии Организации договора о коллективной безопасности и принятых Советом коллективной безопасности решениях.
"Министры обсудили ситуацию в регионе, актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Условились и далее поддерживать взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений", - говорится в сообщении .
Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. На этой неделе в Минске прошли совместное заседание совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ, а также сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Представители Армении в них не участвовали. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее проинформировал в телефоном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.