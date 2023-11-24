https://ria.ru/20231124/odkb-1911697129.html

Главы МИД Белоруссии и Армении по телефону обсудили итоги саммита ОДКБ

Главы МИД Белоруссии и Армении по телефону обсудили итоги саммита ОДКБ - РИА Новости, 24.11.2023

Главы МИД Белоруссии и Армении по телефону обсудили итоги саммита ОДКБ

Главы МИД Белоруссии Сергей Алейник и Армении Арарат Мирзоян провели телефонный разговор об итогах саммита ОДКБ, условились поддерживать взаимодействие в рамках РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:58

2023-11-24T17:58

2023-11-24T18:07

белоруссия

армения

одкб

в мире

сергей алейник

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МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии Сергей Алейник и Армении Арарат Мирзоян провели телефонный разговор об итогах саммита ОДКБ, условились поддерживать взаимодействие в рамках интеграционных объединений, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном", - говорится в сообщении.Отмечается, что Алейник предметно проинформировал армянского коллегу об итогах прошедших в Минске мероприятий по линии Организации договора о коллективной безопасности и принятых Советом коллективной безопасности решениях."Министры обсудили ситуацию в регионе, актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Условились и далее поддерживать взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений", - говорится в сообщении .Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. На этой неделе в Минске прошли совместное заседание совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ, а также сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Представители Армении в них не участвовали. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее проинформировал в телефоном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.

https://ria.ru/20231123/odkb-1911194917.html

белоруссия

армения

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белоруссия, армения, одкб, в мире, сергей алейник