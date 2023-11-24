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"Копят ракеты". В США заговорили о тайной операции НАТО на Украине - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/nato-1911659969.html
"Копят ракеты". В США заговорили о тайной операции НАТО на Украине
"Копят ракеты". В США заговорили о тайной операции НАТО на Украине - РИА Новости, 24.11.2023
"Копят ракеты". В США заговорили о тайной операции НАТО на Украине
НАТО может готовить операцию по вторжению на территорию Западной Украины, предположил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:13
2023-11-24T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир путин
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. НАТО может готовить операцию по вторжению на территорию Западной Украины, предположил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Мы видим, насколько отчаянно обстоят дела в США. Возможна &lt;…&gt; интервенция НАТО на Западную Украину для создания буферной зоны, как это было в Сирии", — допустил он.По мнению эксперта, Вашингтон больше не может отрицать тяжелое положение ВСУ. При этом он предположил, что по этой причине российские войска могут готовиться к возможному вмешательству Североатлантического альянса в конфликт, поэтому они сейчас "копят ракеты" для противостояния подобной угрозе."Если бы за несколько месяцев до начала контрнаступления ВСУ кто-то смог бы предсказать, что США не выдержат прокси-войну на Украине, то сейчас не было бы всех этих проблем", — резюмировал он.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, потери украинских войск составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.
https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911633189.html
https://ria.ru/20231123/putin-1911218142.html
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в мире, сша, украина, владимир путин, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Копят ракеты". В США заговорили о тайной операции НАТО на Украине

Экс-морпех ВС США Берлетик: НАТО может начать интервенцию на Западную Украину

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. НАТО может готовить операцию по вторжению на территорию Западной Украины, предположил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Мы видим, насколько отчаянно обстоят дела в США. Возможна <…> интервенция НАТО на Западную Украину для создания буферной зоны, как это было в Сирии", — допустил он.
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По мнению эксперта, Вашингтон больше не может отрицать тяжелое положение ВСУ. При этом он предположил, что по этой причине российские войска могут готовиться к возможному вмешательству Североатлантического альянса в конфликт, поэтому они сейчас "копят ракеты" для противостояния подобной угрозе.
"Если бы за несколько месяцев до начала контрнаступления ВСУ кто-то смог бы предсказать, что США не выдержат прокси-войну на Украине, то сейчас не было бы всех этих проблем", — резюмировал он.
ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.
В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, потери украинских войск составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ПутинСергей ШойгуНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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