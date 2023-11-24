https://ria.ru/20231124/nato-1911659969.html

"Копят ракеты". В США заговорили о тайной операции НАТО на Украине

"Копят ракеты". В США заговорили о тайной операции НАТО на Украине - РИА Новости, 24.11.2023

"Копят ракеты". В США заговорили о тайной операции НАТО на Украине

НАТО может готовить операцию по вторжению на территорию Западной Украины, предположил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:13

2023-11-24T16:13

2023-11-24T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

владимир путин

сергей шойгу

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. НАТО может готовить операцию по вторжению на территорию Западной Украины, предположил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Мы видим, насколько отчаянно обстоят дела в США. Возможна <…> интервенция НАТО на Западную Украину для создания буферной зоны, как это было в Сирии", — допустил он.По мнению эксперта, Вашингтон больше не может отрицать тяжелое положение ВСУ. При этом он предположил, что по этой причине российские войска могут готовиться к возможному вмешательству Североатлантического альянса в конфликт, поэтому они сейчас "копят ракеты" для противостояния подобной угрозе."Если бы за несколько месяцев до начала контрнаступления ВСУ кто-то смог бы предсказать, что США не выдержат прокси-войну на Украине, то сейчас не было бы всех этих проблем", — резюмировал он.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, потери украинских войск составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.

https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911633189.html

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в мире, сша, украина, владимир путин, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины