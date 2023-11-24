https://ria.ru/20231124/nato-1911551914.html

В Кремле отреагировали на заявления НАТО о "военном Шенгене"

В Кремле отреагировали на заявления НАТО о "военном Шенгене" - РИА Новости, 24.11.2023

В Кремле отреагировали на заявления НАТО о "военном Шенгене"

Заявления о "военном шенгене" для НАТО только нагнетают напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:53

2023-11-24T12:53

2023-11-24T13:31

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявления о "военном шенгене" для НАТО только нагнетают напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую, но это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия", — сказал представитель Кремля.Подобные заявления со стороны НАТО подчеркивают, что в Европе не хотят прислушиваться к озабоченностям России и принимать во внимание принцип неделимости безопасности, продолжил Песков.Он подчеркнул, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России не может не вызвать ответных мер.Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявление главы Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александера Зольфранка о необходимости создать "военный шенген" — зону свободного военного прохода. По словам натовского генерала, силы альянса сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов.О том, что НАТО рассматривает Россию как угрозу номер один в Европе, ранее на этой неделе заявил президент Чехии Петр Павел. В Кремле на это ответили, что сегодня не Россия угрожает Европе, а Европа угрожает России, так как контролируется США и состоит в НАТО, которая всей своей мощью двигается к российским границам.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911317178.html

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Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-11-24T12:53 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, европа, нато