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В Кремле отреагировали на заявления НАТО о "военном Шенгене" - РИА Новости, 24.11.2023
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12:53 24.11.2023 (обновлено: 13:31 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/nato-1911551914.html
В Кремле отреагировали на заявления НАТО о "военном Шенгене"
В Кремле отреагировали на заявления НАТО о "военном Шенгене" - РИА Новости, 24.11.2023
В Кремле отреагировали на заявления НАТО о "военном Шенгене"
Заявления о "военном шенгене" для НАТО только нагнетают напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:53
2023-11-24T13:31
в мире
россия
европа
нато
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявления о "военном шенгене" для НАТО только нагнетают напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.&quot;Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую, но это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия&quot;, — сказал представитель Кремля.Подобные заявления со стороны НАТО подчеркивают, что в Европе не хотят прислушиваться к озабоченностям России и принимать во внимание принцип неделимости безопасности, продолжил Песков.Он подчеркнул, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России не может не вызвать ответных мер.Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявление главы Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александера Зольфранка о необходимости создать "военный шенген" — зону свободного военного прохода. По словам натовского генерала, силы альянса сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов.О том, что НАТО рассматривает Россию как угрозу номер один в Европе, ранее на этой неделе заявил президент Чехии Петр Павел. В Кремле на это ответили, что сегодня не Россия угрожает Европе, а Европа угрожает России, так как контролируется США и состоит в НАТО, которая всей своей мощью двигается к российским границам.
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, россия, европа, нато
В мире, Россия, Европа, НАТО
В Кремле отреагировали на заявления НАТО о "военном Шенгене"

Песков: заявления НАТО о военном Шенгене нагнетают напряженность в Европе

© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZУчения НАТО в Германии
Учения НАТО в Германии - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
Учения НАТО в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявления о "военном шенгене" для НАТО только нагнетают напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«

"Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую, но это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия", — сказал представитель Кремля.

Подобные заявления со стороны НАТО подчеркивают, что в Европе не хотят прислушиваться к озабоченностям России и принимать во внимание принцип неделимости безопасности, продолжил Песков.
Он подчеркнул, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России не может не вызвать ответных мер.
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Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявление главы Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александера Зольфранка о необходимости создать "военный шенген" — зону свободного военного прохода. По словам натовского генерала, силы альянса сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов.
О том, что НАТО рассматривает Россию как угрозу номер один в Европе, ранее на этой неделе заявил президент Чехии Петр Павел. В Кремле на это ответили, что сегодня не Россия угрожает Европе, а Европа угрожает России, так как контролируется США и состоит в НАТО, которая всей своей мощью двигается к российским границам.
 
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