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В НАТО заявили о желании создать "военный Шенген" - РИА Новости, 23.11.2023
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16:11 23.11.2023 (обновлено: 18:16 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/nato-1911378176.html
В НАТО заявили о желании создать "военный Шенген"
В НАТО заявили о желании создать "военный Шенген" - РИА Новости, 23.11.2023
В НАТО заявили о желании создать "военный Шенген"
Силы НАТО должны свободно перемещаться внутри альянса, считает глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Александер Зольфранк,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:11
2023-11-23T18:16
в мире
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Силы НАТО должны свободно перемещаться внутри альянса, считает глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Александер Зольфранк, сообщило агентство Reuters.&quot;Зольфранк заявил, что хотел бы увидеть &quot;военный Шенген&quot; — зону свободного военного прохода&quot;, — говорится в публикации.Генерал пояснил, что силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов.Он добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай применения пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне.О том, что блок НАТО рассматривает Россию как угрозу номер один в Европе, ранее заявил президент Чехии Петр Павел.Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на это, что сегодня не Россия угрожает Европе, а Европа угрожает России, так как контролируется США и состоит в НАТО. Североатлантический альянс всей своей мощью двигается к российским границам, добавил пресс-секретарь президента.
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в мире, нато
В мире, НАТО
В НАТО заявили о желании создать "военный Шенген"

В НАТО предложили создать аналог Шенгенской зоны для военных

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Силы НАТО должны свободно перемещаться внутри альянса, считает глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Александер Зольфранк, сообщило агентство Reuters.
«

"Зольфранк заявил, что хотел бы увидеть "военный Шенген" — зону свободного военного прохода", — говорится в публикации.

Генерал пояснил, что силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов.
Он добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай применения пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне.
О том, что блок НАТО рассматривает Россию как угрозу номер один в Европе, ранее заявил президент Чехии Петр Павел.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на это, что сегодня не Россия угрожает Европе, а Европа угрожает России, так как контролируется США и состоит в НАТО. Североатлантический альянс всей своей мощью двигается к российским границам, добавил пресс-секретарь президента.
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