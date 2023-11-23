В НАТО заявили о желании создать "военный Шенген"
В НАТО предложили создать аналог Шенгенской зоны для военных
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Силы НАТО должны свободно перемещаться внутри альянса, считает глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Александер Зольфранк, сообщило агентство Reuters.
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"Зольфранк заявил, что хотел бы увидеть "военный Шенген" — зону свободного военного прохода", — говорится в публикации.
Генерал пояснил, что силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов.
Он добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай применения пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне.
О том, что блок НАТО рассматривает Россию как угрозу номер один в Европе, ранее заявил президент Чехии Петр Павел.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на это, что сегодня не Россия угрожает Европе, а Европа угрожает России, так как контролируется США и состоит в НАТО. Североатлантический альянс всей своей мощью двигается к российским границам, добавил пресс-секретарь президента.