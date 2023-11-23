https://ria.ru/20231123/nato-1911378176.html

В НАТО заявили о желании создать "военный Шенген"

В НАТО заявили о желании создать "военный Шенген" - РИА Новости, 23.11.2023

В НАТО заявили о желании создать "военный Шенген"

Силы НАТО должны свободно перемещаться внутри альянса, считает глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Александер Зольфранк,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:11

2023-11-23T16:11

2023-11-23T18:16

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Силы НАТО должны свободно перемещаться внутри альянса, считает глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Александер Зольфранк, сообщило агентство Reuters."Зольфранк заявил, что хотел бы увидеть "военный Шенген" — зону свободного военного прохода", — говорится в публикации.Генерал пояснил, что силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов.Он добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай применения пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне.О том, что блок НАТО рассматривает Россию как угрозу номер один в Европе, ранее заявил президент Чехии Петр Павел.Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на это, что сегодня не Россия угрожает Европе, а Европа угрожает России, так как контролируется США и состоит в НАТО. Североатлантический альянс всей своей мощью двигается к российским границам, добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html

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