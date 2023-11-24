Экс-депутата Красноярского края Гольдмана объявили в розыск
МВД: бывший депутат заксобрания Красноярского края Гольдман объявлен в розыск
Роман Гольдман. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 ноя - РИА Новости. Фигурант дела о мошенничестве, бизнесмен и бывший депутат заксобрания Красноярского края Роман Гольдман объявлен в розыск, в принадлежащих ему помещениях с утра проходят обыски, сообщает региональный главк МВД в Telegram.
Ведомство в середине ноября сообщало, что более 100 пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске обратились с жалобами на невыплаты. По последней информации МВД, их уже более тысячи, а предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Главк заявлял, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств Романа Гольдмана.
В пятницу МВД сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества.
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"По ходатайству следователей главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю Роман Гольдман объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
В МВД добавили, что в рамках расследования уголовного дела "полицейскими сегодня с утра проведены обыски более чем на 10 объектах", они все еще идут.
По данным местных СМИ, красноярский кооператив "Агро Вклад" учрежден в 2016 году холдингом Goldman Group бизнесмена Романа Гольдмана. "Московский Комсомолец" в Красноярске сообщал, что Гольдман после закрытия кооператива покинул Россию, отправившись на Шри-Ланку, а перед отъездом продал или переоформил имущество примерно на 2 миллиарда рублей. Связаться с представителями Гольдмана РИА Новости пока не удалось.
В четверг заксобрание региона досрочно прекратило полномочия депутата Гольдмана, решение связано с вступлением в силу обвинительного приговора суда. В начале года Гольдман был оштрафован на 90 тысяч рублей по делу о небрежном хранении карабина, ставшего орудием преступления. Следствие сообщало, что оружие похитил рабочий заимки и после ссоры, будучи пьяным, ранил другого рабочего. Раненый обратился за помощью к владельцу соседней заимки. Стрелявший также прибежал к дому, где укрылся его оппонент, и пытался проникнуть в дом. Тогда хозяин выстрелил в дверь из незаконно хранящегося у него карабина Мосина и смертельно ранил мужчину.