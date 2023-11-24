https://ria.ru/20231124/krazha-1911534631.html

Источник: в Подмосковье обокрали дом сенатора от республики Алтай

Источник: в Подмосковье обокрали дом сенатора от республики Алтай - РИА Новости, 24.11.2023

Источник: в Подмосковье обокрали дом сенатора от республики Алтай

Воры вынесли ювелирные украшения и деньги из дома сенатора от республики Алтай Владимира Полетаева в Истре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:55

2023-11-24T11:55

2023-11-24T11:55

происшествия

московская область (подмосковье)

истра

совет федерации рф

владимир полетаев

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Воры вынесли ювелирные украшения и деньги из дома сенатора от республики Алтай Владимира Полетаева в Истре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в пятницу. По данным областного главка МВД РФ, двое злоумышленников отжали дверь и проникли в частный дом в деревне Покровское, откуда похитили деньги и ювелирные украшения. Заявление в полицию о краже написала местная жительница 1975 года рождения. "Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание правонарушителей", - рассказали в пресс-службе подмосковной полиции. Ущерб подсчитывается. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, дом принадлежит члену Совфеда Владимиру Полетаеву. В пресс-релизе полиции личность потерпевшего не уточняется. Возбуждено уголовное дело о краже.

https://ria.ru/20231117/krazha-1910155173.html

московская область (подмосковье)

истра

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), истра, совет федерации рф, владимир полетаев