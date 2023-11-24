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Источник: в Подмосковье обокрали дом сенатора от республики Алтай - РИА Новости, 24.11.2023
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11:55 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/krazha-1911534631.html
Источник: в Подмосковье обокрали дом сенатора от республики Алтай
Источник: в Подмосковье обокрали дом сенатора от республики Алтай - РИА Новости, 24.11.2023
Источник: в Подмосковье обокрали дом сенатора от республики Алтай
Воры вынесли ювелирные украшения и деньги из дома сенатора от республики Алтай Владимира Полетаева в Истре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:55
2023-11-24T11:55
происшествия
московская область (подмосковье)
истра
совет федерации рф
владимир полетаев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Воры вынесли ювелирные украшения и деньги из дома сенатора от республики Алтай Владимира Полетаева в Истре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в пятницу. По данным областного главка МВД РФ, двое злоумышленников отжали дверь и проникли в частный дом в деревне Покровское, откуда похитили деньги и ювелирные украшения. Заявление в полицию о краже написала местная жительница 1975 года рождения. "Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание правонарушителей", - рассказали в пресс-службе подмосковной полиции. Ущерб подсчитывается. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, дом принадлежит члену Совфеда Владимиру Полетаеву. В пресс-релизе полиции личность потерпевшего не уточняется. Возбуждено уголовное дело о краже.
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московская область (подмосковье)
истра
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происшествия, московская область (подмосковье), истра, совет федерации рф, владимир полетаев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истра, Совет Федерации РФ, Владимир Полетаев
Источник: в Подмосковье обокрали дом сенатора от республики Алтай

В Истре из дома сенатора от республики Алтай украли деньги и ювелирные украшения

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Воры вынесли ювелирные украшения и деньги из дома сенатора от республики Алтай Владимира Полетаева в Истре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в пятницу.
По данным областного главка МВД РФ, двое злоумышленников отжали дверь и проникли в частный дом в деревне Покровское, откуда похитили деньги и ювелирные украшения. Заявление в полицию о краже написала местная жительница 1975 года рождения.
"Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание правонарушителей", - рассказали в пресс-службе подмосковной полиции.
Ущерб подсчитывается.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, дом принадлежит члену Совфеда Владимиру Полетаеву. В пресс-релизе полиции личность потерпевшего не уточняется. Возбуждено уголовное дело о краже.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ИстраСовет Федерации РФВладимир Полетаев
 
 
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